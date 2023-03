¿Hasta cuándo hay plazo de actualizar los datos del Sisbén? Anuncian nueva fecha

La encuesta del Sisbén se usa para clasificar a la población y determinar los potenciales beneficiarios de programas sociales del estado. Foto: Radio Nacional de Colombia

Juan Miguel Gallego, subdirector general de Prospectiva y Desarrollo Nacional del Departamento Nacional de Planeación (DNP), anunció que el gobierno extenderá un año el plazo para pedir la actualización de la encuesta Sisbén IV, llegando la fecha límite hasta marzo de 2024.

El Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales, Sisbén, es una metodología para conocer las condiciones socioeconómicas de las personas, y de esa forma determinar a cuáles programas sociales del gobierno podrían tener acceso. De acuerdo al DNP, la base de datos del sistema ya cuenta con más de 33,3 millones de colombianos.

Gallego aclaró para algunas personas que “el sistema de salud en el régimen subsidiado garantiza la prestación del servicio y no es cierto que se puedan desvincular por no actualizar los datos en el Sisbén”, asimismo, dijo que las personas que ya cuentan con la encuesta del Sisbén IV, no necesitan hacerla de nuevo. Se recomienda solicitar la actualización de la encuesta en caso de que existan nuevas características o cambios en las condiciones de la persona.

¿Cómo solicitar la encuesta Sisbén IV?

El Estado ha implementado desde 1995 un total de cuatro versiones del Sisbén, varias de ellas con cambios sustanciales con respecto a la anterior. En el caso de la encuesta del Sisbén IV, el resultado del cálculo se ve reflejado en grupos y no en puntaje como era anteriormente.

Para solicitar la última versión del Sisbén tiene dos opciones, la primera es dirigiéndose directamente a las oficinas, puede encontrar su oficina más cercana en la página oficial del Sisbén en sisben.gov.co/Paginas/oficinas-regionales.aspx.

La segunda opción es solicitar la encuesta de forma virtual ingresando a portalciudadano.sisben.gov.co, debe entrar a la plataforma y registrarse si aún no tiene cuenta. En la página puede consultar la información almacenada sobre usted en la base de datos del Sisbén. Recuerde que la solicitud de la encuesta no tiene costo.

Los grupos existentes en el actual Sisbén son 4 y cada uno se encuentra dividido por subgrupos:

Grupo A: Pobreza extrema (población con menor capacidad de generación de ingresos). Dividida en 5 subgrupos.

Grupo B: Pobreza moderada (población con mayor capacidad de generar ingresos que los del grupo A). Dividida en 7 subgrupos.

Grupo C: Vulnerable (población en riesgo de caer en pobreza). Dividida en 18 subgrupos.

Grupo D: Población no pobre, no vulnerable. Dividida en 21 subgrupos.

Otros cambios en la encuesta es que ahora cuenta con Dispositivos Móviles de Captura (DMC), que permiten el escaneo de documentos de identidad, georreferenciación y firma digital. También, con el software especializado, SisbenAPP, las personas puede realizar la encuesta con mayor agilidad y seguridad.

