Hirieron a escolta en atentado a lideresa social de Santander

La lideresa sufrió un atentado en enero de 2021 y noviembre de 2020. Foto: Verdad A

Yuli Andrea Velázquez, lideresa social de Santander, fue víctima de un nuevo atentado en su contra, en el que resultó herido su escolta tras recibir un impacto de bala.

El hombre fue trasladado a la clínica La Magdalena de Barrancabermeja, donde permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos, porque, al parecer, recibió el disparo en la cabeza.

“El tesorero de Asopescasan me iba a hacer el favor de llevarme en la camioneta de él, cuando salí del establecimiento para informarle a mi escolta y que me siguiera, llegaron dos sicarios, uno se baja de la motocicleta, saca el arma de fuego. Enseguida, el escolta me gritó: ‘Yuli, corra’, me regresé hacia el establecimiento, pero me caí. Cuando levanté la cabeza y miré el escolta, estaba tendido en el piso”, manifestó Yuli Velázquez.

Velásquez es la presidenta de la Asociación de Pescadores de Santander (Fedepesan) y ya ha sido víctima de dos atentados, uno de estos fue el 20 de enero de 2021, cuando se encontraba en su casa en Barrancabermeja, junto a sus hijos.

#Herido escolta de Yuli Velasquez presidenta de #Fedepesan en un #Atentado ocurrido la tarde de #Hoy, #Credhos y #Fedepesan realizaron verificación la semana anterior de la situación ambiental y el vertimiento de desechos a la Ciénaga San Silvestre y Palotal de #Barrancabermeja. pic.twitter.com/qTYH6GMMWp — CREDHOS Paz (@Credhos_Paz) July 6, 2022

“Credhos y Fedepesan realizaron verificación la semana anterior de la situación ambiental y el vertimiento de desechos a la Ciénaga San Silvestre y Palotal de Barrancabermeja”, denunció la Corporación Regional para la Defensa de los Derechos Humanos, Credhos.

Al parecer, los atentados, de los que ha salido ilesa la lideresa, están relacionados con el activismo social y ambiental que ha ejercido en el Magdalena Medio.