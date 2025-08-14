Desplome en la vía Medellín-Guadalupe tiene a más de 15.000 personas incomunicadas

Imagen de referencia. Desde hace 10 días la Alcaldía en conjunto con la Gobernación de Antioquia han adelantado intervenciones en puntos críticos de las vías, pero las fuertes lluvias han generado nuevas emergencias. Foto: Alcaldía de Guadalupe

Un desprendimiento en la vía Medellín-Guadalupe, en el norte de Antioquia, originado por una falla geológica, mantiene incomunicada a más de 15.000 personas. La emergencia se ha agravado por las intensas lluvias de los últimos días, lo que mantiene interrumpido la entrada y salida de los habitantes de la zona y de transporte de comida e insumos.

Desde la Gobernación de Antioquia enviaron maquinaria amarilla para reducir la problemática, pero la lluvia no les ha permitido una intervención prolongada.

“Todavía sigue muy activa la falla por donde se está dando. Vamos con una oruga a hacer un desviamiento de un agua que se tiene para buscar si se logra estabilizar lo más pronto posible. Lo que pasa es que en el sector también han caído unas lluvias impresionantes las últimas dos semanas“, dijo el secretario de Infraestructura Física de Antioquia, Horacio Gallón.

El municipio de Angostura también se ha visto afectado por los daños en la vía. Por eso, en conjunto con las autoridades locales y departamentales, mantienen una mesa de trabajo en la que coordinan el envío de maquinaria y material para la estabilización del terreno y recuperar el tránsito normal en la vía.

Por el momento, hay un paso provisional de un solo carril. “Estos momentos tenemos un paso a un carril en la vía, un tránsito provisional, esperando a que se nos haga un asentamiento y logremos realmente detectar cuál es la falla que se tiene. Y hay otras personas que se están yendo por el municipio de Yarumal y vienen y bajan a a a Guadalupe“, agregó el funcionario.

Además, buscan colocar unos muros de contención donde se esté perdiendo parte de la vía, ya que identificaron más de cinco tramos donde se requiere atención con urgencia.