Hombre asesinó a su vecino luego que le reclamó por hacer disparos al aire en Floridablanca

Imagen de referencia. La víctima le pidió al vecino que no hiciera más disparos al aire por el riesgo de las balas para quienes se encontraban en el sector. Foto: Alcaldía de Floridablanca

Un asesinato se registró el domingo 7 de diciembre en el barrio Belencito, en Floridablanca, Santander, cuando un hombre le pidió a su vecino que no hiciera más disparos al aire y lo atacó tras el reclamo.

La víctima fue identificada como Jean Carlos Garnica González, de 30 años. Según testigos, vecinos decoraban la cuadra y niños jugaban en el sector cuando el agresor, alias El Azulejo, estaba consumiendo licor con otras personas, sacó un arma de fuego y empezó a disparar al aire.

Garnica se acercó al hombre y le pidió que dejara de disparar por el riesgo que representaba para quienes se encontraban en la calle. Tras el reclamo, el agresor reaccionó de forma violenta y disparó en repetidas ocasiones contra Garnica.

El hombre fue auxiliado por habitantes del sector y lo trasladaron a la Clínica Bucaramanga, donde ingresó sin signos vitales. Los médicos confirmaron que las heridas en la cabeza causaron la muerte del hombre.

El agresor intentó huir del lugar y corrió hacia una zona boscosa, donde dejó el arma. Sin embargo, tras la reacción de una patrulla de la Policía y con el apoyo de la comunidad lograron capturarlo.

El coronel Diego Pinzón, subcomandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, explicó: “un hecho de intolerancia, ya que el victimario se encontraba realizando disparos al aire y la víctima por hacerle un reclamo porque estaba ocasionando intimidación a la comunidad, pues este reaccionó de una forma violenta y lo impacta en el cuerpo”.

Además, el homicidio quedó registrado en las cámaras de seguridad del sector como evidencia para la investigación. El agresor quedó a disposición de las autoridades y será presentado ante un juez por el delito de homicidio.

Por otro lado, se registró un caso similar en La Ceja, Antioquia, en el que murió un hombre de 40 años por pedirle a sus vecinos que no quemaran pólvora cerca a su familia. La víctima fue identificada como Jhony Alejandro Quirama Gaviria, quien les pidió desde temprano que quemaran la pólvora alejados de su vivienda, pero a medianoche habrían lesionado a una mujer, por lo que se acercó nuevamente a hacer el reclamo. Uno de los vecinos tomó un cuchillo y lo atacó en la cabeza, causándole la muerte.