Hombre asesinó a su mamá y a su tía en Barrancabermeja

Imagen de referencia/ La comunidad fue la que alertó a las autoridades sobre la riña que se presentó dentro de una vivienda. Foto: CTI

En enfrentamientos entre las autoridades y la comunidad terminó la captura de Jorge Luis Hidalgo, de 24 años, quien confesó haber asesinado a su mamá Romelia Caicedo, de 56 años, y a su tía paterna, María Eugenia Hidalgo, de 64 años, dentro de la vivienda en la que vivía en Barrancabermeja.

Lea: Helicóptero en el que se movilizaba gobernador de Boyacá aterrizó de emergencia

El hecho se presentó sobre las 2:30 p.m. del pasado 1 de abril. Los vecinos alertaron a las autoridades porque escucharon una riña dentro de la vivienda, pero cuando ingresaron los policías encontraron a las dos mujeres muertas y a Hidalgo junto a los cuerpos.

En un video que se difundió en redes sociales, se escucha al hombre confesar el asesinato, en un aparente estado de letargo, en el que le indica a los uniformados: “Perdónenme, yo no lo vuelvo a hacer, quisiera volver a estar bien, así como antes, así como ustedes”.

Al respecto, el coronel Luis Alejandro Cubillos, comandante de la Policía del Magdalena Medio, dijo que: “es de resaltar que les habría causado la muerte con un objeto contundente tipo martillo y, de acuerdo con los familiares, esta persona sería paciente psiquiátrico. Estamos en el proceso de judicialización del victimario”

Le puede interesar: Alcaldía de Cartagena tomó posesión de las oficinas de la constructora de Aquarela

Sobre Hidalgo se conoció que recientemente había salido de la clínica psiquiátrica San Camilo, en Bucaramanga, y según indicaron habitantes del municipio a medios locales, el joven también sería consumidor de sustancias psicoactivas. De hecho, uno de los vecinos indica que horas antes de que ocurriera el crimen, lo vieron hablando solo en la calle.

Por su parte, un familiar señaló a Vanguardia que Hidalgo “nunca había golpeado a la mamá. No sabemos qué le pasó. Él no se había recuperado. No sé por qué no lo mantuvieron más tiempo en San Camilo. Mi hermana me decía que él se alteraba con nada, y se la pasaba en la calle”.

Tras confirmarse el asesinato de las mujeres, tuvo que intervenir la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden de la Policía para poder sacar al joven de la vivienda, debido a que la comunidad esperaba la salida de Hidalgo de la vivienda para agredirlo. En videos de redes sociales se ve que los uniformados sacan al joven custodiado, mientras que los uniformados lanzaron gases lacrimógenos a la comunidad que le lanzó piedras y objetos, en el momento en el que fue subido a la tanqueta.