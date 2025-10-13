Homenaje: fragmento del libro que tenía listo Luz Marina Livingston (Q.E.P.D.)

Luz Marina Livingston Bernard, Mujer Cafam 2022, era una reconocida activista ambiental y defensora de derechos humanos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Foto: Libros de Oro Cafam

La periodista y lidereza sanandresana Luz Marina Livingston, que murió en días pasados, tenía escritos ya para su publicación varios cuentos y un libro. Este último era la historia real de un barco que se hundió antes de una Navidad ya llegando a la Isla de Providencia y en cuyo naufragio murieron muchas personas y otras se salvaron.

Como parte de su investigación, Luz Marina Livingston estuvo consultando el archivo de El Espectador, y hace algunas semanas apareció de nuevo con un fragmento de su libro en construcción que quiso compartir con El Espectador para recibir alguna retroalimentación. Pero en el camino de intermediación, su envío no llegó a tiempo.

Ahora, mientras sus amigos y admiradores en el archipiélago tratan de recopilar sus escritos con la intención de que su libro vea la luz, ha aparecido el envío frustrado. Como un homenaje a su memoria, aquí publicamos, con apartes de su mensaje original, y la presentación del libro en construcción, el fragmento que buscaba que El Espectador evaluara:

“Como sabes, estoy escribiendo la historia del Betty B. Me habias ayudado a conseguir un registro de notas de El Espectador. Ya tengo listo el manuscrito y no ha sido fácil conseguir editorial para publicar el libro. Sin embargo he estado enviando sinopsis a diferentes partes esperando a que alguien reponda con interés. Aparte de saludarte, me gustaria pedirte otro favor, si te gustaria leer el manuscrito y comentarlo para cuando se logre publicar. La familia Cano ha estado siempre presente en las islas y seria un honor para mí.

Presentación-sinópsis del libro “La agonía del Betty B”

Hay nombres que el mar no olvida. En la madrugada del 19 de diciembre de 1976, el naufragio del Betty B marcó para siempre la historia del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Más de setenta personas perdieron la vida en una tragedia que, casi medio siglo después, sigue envuelta en el silencio institucional, la impunidad y el dolor colectivo.

La agonía del Betty B es una obra de memoria, denuncia y resistencia. A través de testimonios, recuerdos y silencios, Luz Marina Livingston Bernard —hija de estas islas y guardiana de su memoria— reconstruye con valentía los fragmentos de una historia disimulada. El libro da voz a los sobrevivientes, honra a las víctimas y expone las heridas abiertas de un pueblo ignorado por el Estado y traicionado por sus propios líderes.

Este libro no solo narra un naufragio. Es un canto de resistencia, un mapa de duelo y una promesa de que la verdad —como el mar— siempre encuentra su cauce.

Fragmento de La Agonía del Betty B: El día del abordaje

Un par de horas antes de la salida oficial hacia Providencia, una larga fila de pasajeros se extendía por el muelle de San Andrés. A pesar del inclemente sol, nada detenía la llegada de la multitud que deseaba embarcarse en el Betty B.

Holguín Forbes, segundo ingeniero de la tripulación, estaba visiblemente inquieto. Le comunicó al capitán Oreste que no viajaría a Providencia: desconfiaba de la capacidad del barco para soportar el peso adicional y le preocupaba la presencia de ratones saltando del casco. Pero el capitán, satisfecho con el desempeño del Betty B, no cambió de parecer. Ante su indiferencia, Holguín Forbes decidió abandonar el barco y finalizar su contrato. Se despidió con tristeza y se alejó del muelle.

Mientras tanto, la multitud seguía creciendo. Una colorida mancha humana cubría el muelle: personas de todas las edades, con vestimentas alegres y grandes sonrisas, se saludaban y abrazaban. Para muchos locales, era la única oportunidad de llegar a casa y pasar la Navidad en familia; para otros, el sueño de conocer por primera vez la hermosa Providencia.

Fidel Antonio Corpus tenía la promesa del capitán de llevar a su prometida en el trayecto. Pero al ver el caos en el muelle —pasillos atestados, gente sentada en el suelo, un ratón corriendo por el costado del barco— sintió una punzada de angustia. Recordó las ratas que, décadas atrás, invadieron las islas y pusieron en riesgo la economía del coco. Con el corazón agitado, intentó convencer a su novia Nijostha Sjogreen y a su suegra de no viajar. Hubo discusión, pero finalmente Nijostha decidió hacerle caso.

Lucía Jay, que ya había asegurado sus pertenencias en el barco, recogió su cartera y se dispuso a abandonar el muelle. Al salir del Betty B, quedó impresionada por la cantidad de gente apretada en cada rincón: escaleras, cabina, proa. La quinceañera tuvo la sensación de estar viendo sardinas en lata o un costal lleno de cangrejos negros. Reconoció a muchos paisanos de Providencia, notó cómo les corría el sudor por la frente, igual que a los desconocidos que esperaban el zarpe en aquella tormentosa tarde.

Justificación del fragmento

Este fragmento fue seleccionado por su capacidad de condensar el tono, el conflicto y la atmósfera que atraviesan La agonía del Betty B. En él se entrelazan la alegría del reencuentro con la inquietud creciente de quienes perciben señales de peligro. La tensión narrativa se construye a través de detalles sensoriales, personajes entrañables y símbolos premonitorios —como los ratones que abandonan el barco— que anuncian la tragedia inminente.

Además de mostrar el estilo narrativo de la autora, este pasaje revela el trasfondo social y emocional de la comunidad isleña: su deseo de volver a casa, su fe en el mar, y su capacidad de leer los signos del entorno. Es un fragmento que no solo narra un momento previo al desastre, sino que también honra la memoria colectiva y la sabiduría popular que atraviesa toda la obra".

Paz en la tumba de una isleña luchadora ejemplar.