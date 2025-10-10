Hallaron sin vida en playa de Providencia a la periodista Luz Marina Livingston

Luz Marina Livingston Bernard era una reconocida activista ambiental y defensora de derechos humanos del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Foto: Libros de Oro Cafam

El cuerpo de Luz Marina Livingston Bernard fue hallado flotando en aguas de Fresh Water Bay, en Providencia, el jueves 9 de octubre, en circunstancias aún desconocidas.

“Lamentamos la muerte de Luz Marina Livingston Bernard, escritora y periodista independiente. Su cuerpo fue hallado sin vida hoy, 9 de octubre, en el mar de la Isla de Providencia. Instamos a las autoridades a esclarecer los hechos con celeridad”, expresaron desde la Fundación para la Libertad de Prensa.

La mujer de 52 años, periodista y escritora independiente, era reconocida por ser defensora de los derechos humanos en la isla y activista ambiental.

Después del impacto de los huracanes ETA y LOTA en 2020, que afectaron al archipiélago, Livingston asumió un papel importante en la recuperación social, organizando tareas de limpieza, brindando apoyo logístico y acompañando a las familias afectadas.

Su liderazgo y capacidad de movilizar a las comunidades durante la crisis fue reconocida por la Misión Cafam como Mujer Cafam San Andrés, Providencia y Santa Catalina 2022. “Hoy despedimos con profundo respeto y admiración una mujer incansable, comprometida con su comunidad y con el alma de un verdadero liderazgo”, escribieron en las redes sociales de Premio Cafam.

La comunidad en Providencia, entre pescadores, agricultores, cocineras, músicos y pastores, han organizado actos simbólicos para despedir a la mujer. Realizarán una ceremonia en la iglesia bautista y luego una ofrenda floral en la costa, como regalo a una mujer que dedicó su vida a cuidar del mar.

Mientras que las autoridades investigan para determinar si murió por inmersión u otra causa.