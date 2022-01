Hospital Universitario de Santander tiene una ocupación de UCI del 98%

El Hospital Universitario de Santander hizo un llamado a que los ciudadanos continúen vacunándose / AFP / Raul ARBOLEDA Foto: RAUL ARBOLEDA

El Hospital Universitario de Santander informó que su ocupación de camas en la unidad de cuidados intensivos (UCI) está en un 98% y solamente tienen una cama disponible, mientras que las zonas de hospitalización y triage respiratorio están en un 80%.

“La ocupación por covid corresponde a 16 camas de las 67 disponibles, gradualmente se ha presentado un aumento del número de pacientes. Tenemos una sobre ocupación en el área de urgencias, estamos al 130% en urgencias de adultos”, manifestó Carlos Ibarra, subgerente Médico de la institución.

Sumado a esto, señaló que la vacunación es prioritaria, ya que la mayoría de pacientes que entran a las UCI son personas no vacunadas. “Lo principal es la vacunación, fortalecer los esquemas con los refuerzos de tercera dosis para todos los que apliquen a este y mantener las medidas de bioseguridad en todo momento, dado que las personas más vulnerables, o quienes estamos viendo actualmente en las UCI son las personas no vacunadas y aquellos adultos mayores que se vacunaron, pero no han completado su esquema de refuerzo”, expresó.

Actualmente nuestra ocupación en Unidades de Cuidados Intensivos está en un 98% y en el área Covid presentamos una ocupación del 80%, en Hospitalización y triage.

➡️El Dr. Carlos Ibarra Subgerente Médico de la institución, hace un llamado a cumplir con el esquema de vacunación. pic.twitter.com/yXiNeD0fEF — Hospital Universitario de Santander (@HUSantander) January 27, 2022

Según el último reporte de la Gobernación de Santander, Bucaramanga es la ciudad con más casos activos del departamento, representando cerca del 50% de los casos de la región, mientras que la ocupación de UCI en general en Santander es del 71.62%, del cual el 24,6% son pacientes con covid-19 y el 46.85% es por otras patologías.

Luis Felipe Tarazona, director de vigilancia y control de la Secretaría de salud, indicó que 28 pacientes fallecieron en Santander el pasado 26 de enero, que “es el dato más alto en la estadística del mes de enero que supera la muerte de la misma vigencia del 2021 frente al 2022″.

La ocupación de camas UCI en Bucaramanga está casi en un 70%, mientras que los municipios de Floridablanca y Piedecuesta, ambos del Área Metropolitana de Bucaramanga, tienen ocupaciones por encima del 80%. Floridablanca está en un 86.14%. El municipio de Socorro tiene una ocupación del 88.46%.