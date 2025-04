Huyó confeso feminicida de madre e hija en Puerto Gaitán, Meta

Plantón por los líderes Sociales Asesinados, desaparecidos y en apoyo a las mujeres. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La gobernadora del Meta, Rafaela Cortés, confirmó que el sujeto que confesó el feminicidio de Lady Johana Giraldo y de su hija adolescente, en Puerto Gaitán, huyó luego de que las autoridades lo dejaron en libertad, debido a que no fue encontrado en flagrancia.

Lea: Esto se sabe de la estudiante bogotana que apareció muerta en piscina de Tolú

“Vacíos de tipo legal como el hecho de que un criminal que no sea encontrado en flagrancia, así haya confesado como ocurrió con este sujeto, hicieron que no pudiera ser detenido. No puede continuar siendo excusa para que feminicidas, asesinos, violadores, abusadores, criminales y cualquier otro tipo de delincuente, escape de la justicia”, señaló la mandataria.

Leidy Johana Giraldo y su hija de 17 años fueron halladas el pasado 13 de abril en un caño cercano a una institución educativa en la vereda Alto Manacacías, en el municipio de Rubiales, en el oriente del Meta, con información que Junior Niño, pareja de la mujer, había entregado a las autoridades.

Las mujeres habrían desaparecido desde el pasado 5 de abril, pero las autoridades indicaron que la información sobre su desaparición solo se conoció hasta el 11 de abril, día que se comenzó su búsqueda en el municipio de Puerto Gaitán, donde vivían.

Le puede interesar: En medio de un ataque sicarial murió una mujer en el sur de Bucaramanga

Durante la confesión, Niño le dijo a la Policía que asesinó a las dos mujeres, según él, porque Leidy le debía dinero. Posteriormente, acompañó a las autoridades hasta el lote en el que las dejó, por lo que fue puesto a disposición de la Fiscalía seccional de Villavicencio.

Ante la huida del sujeto, la gobernadora Cortés hizo un llamado a la ciudadanía a aportar información que permita la recaptura. “Desde la gobernación del Meta revisamos en este momento el trámite para ofrecer una recompensa. El Meta no tolera la violencia contra la mujer”.