Ibagué celebra cuatro décadas de su festival más emblemático: prográmese para asistir

El encuentro musical reunirá a intérpretes y compositores en más de 20 eventos culturales en distintos escenarios de la ciudad. Foto: Festival Nacional de la Música Colombiana

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Los sonidos de nuestra tierra se tomarán plazas, auditorios y escenarios de Ibagué a lo largo de nueve días de actividades que convocarán a artistas, estudiantes y público alrededor del Festival Nacional de la Música Colombiana, que este año celebra su edición número 40.

Hasta el 23 de marzo, la capital tolimense, la misma que se ha alzado como capital musical del país, ofrecerá conciertos, concursos, encuentros formativos y actividades académicas distribuidas en distintos escenarios de la ciudad, desde el Parque Manuel Murillo Toro hasta el Panóptico de Ibagué y el Centro de Convenciones Alfonso López Pumarejo.

Un vistazo a la agenda del festival

Este 18 de marzo será el concierto de apertura: un espectáculo gratuito en el que participarán Adriana Lucía, la Orquesta de Lucho Bermúdez, Camila Torres y la Banda Sinfónica del Tolima, junto a algunos duetos que interpretarán repertorio colombiano.

A lo largo de la semana también se presentarán artistas invitadas como Katie James, Yolanda Rayo y María Mulata en conciertos de difusión programados en distintos sectores de la ciudad tolimense.

Esta edición del festival se desarrollará bajo el lema “Con el canto germina la vida” y estará dedicada al reconocimiento de las mujeres y sus aportes a la música colombiana. Los organizadores aseguran que el homenaje busca visibilizar trayectorias artísticas que han contribuido a preservar y renovar las tradiciones sonoras del país.

“Escogimos 15 mujeres poderosas que han luchado por nuestra música. Ellas serán las grandes protagonistas de este festival y queremos que sean nuestras insignias en esta celebración”, aseguró Doris Morera de Castro, presidenta de la Fundación Musical de Colombia.

Continuando con algunas de las fechas, entre el 19 y el 21 de marzo se realizarán los concursos nacionales de duetos y de composición “Leonor Buenaventura”, considerados los núcleos históricos más importantes del encuentro. Aquí, intérpretes y compositores de distintas regiones presentan nuevas propuestas musicales ante el público.

Durante el festival también habrá espacios académicos y pedagógicos como “Los Niños al Encuentro de la Música Colombiana” y el Encuentro Nacional Universitario, iniciativas conocidas por fortalecer la transmisión generacional de la tradición musical folclórica.

Así, el 21 de marzo, fecha oficial en la que se conmemora el Día Nacional de la Música Colombiana, se llevará a cabo el tradicional homenaje a Garzón y Collazos en el Cementerio Central San Bonifacio, con participación de agrupaciones locales.

El cierre del festival será el 22 de marzo con el concierto de premiación y clausura, que reunirá a Yuri Buenaventura, Puerto Candelaria y la Majestuosa Banda de Baranoa.

El Festival Nacional de la Música Colombiana es organizado por la Fundación Musical de Colombia con apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes; la Gobernación del Tolima y la Alcaldía de Ibagué.

Cuatro décadas después, el festival continúa alimentando la circulación y preservación de la música tradicional colombiana. Por eso, si desea conocer la programación por días y los eventos gratuitos o pagos, visite: https://www.fundacionmusicaldecolombia.org/