Risaralda Bird Festival 2026: así será el evento de avistamiento de aves

Nombre común: Águila pescadora Nombre científico: Pandion haliaetus Foto tomada vía Galicia - Pereira Foto: Cortesía Juan Pablo Gallego Flórez (@j_pablo6)

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Pereira fue el escenario del lanzamiento oficial de la novena edición del Risaralda Bird Festival, un evento que busca fortalecer el aviturismo y posicionar al departamento como uno de los destinos más atractivos para la observación de aves en Colombia. El festival, que se realizará del 19 al 23 de marzo, reunirá a observadores, investigadores, fotógrafos y amantes de la naturaleza en diferentes municipios del departamento.

El evento se presentó oficialmente en Bonita Farm, el bioparque mariposario, y contó con la participación de representantes de la Alcaldía de Pereira, la Alcaldía de Dosquebradas y la Gobernación de Risaralda, entidades que respaldan esta iniciativa orientada a promover el turismo sostenible y la conversación de la biodiversidad del territorio.

De acuerdo con los organizadores, el festival busca conectar con la riqueza natural del departamento, que cuenta con más de 800 especies de aves registradas, una cifra que lo posiciona como uno de los territorios con mayor diversidad de aves en el país.

Conferencias y expertos internacionales

La agenda académica del festival se desarrollará principalmente en el Teatro Bellas Artes de la Universidad Tecnológica de Pereira, en donde se realizarán conferencias sobre conservación, aves migratorias y ciencia ciudadana.

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El evento contará con la participación de expertos internacionales como el conservacionista español José María Nogués, el investigador ecuatoriano Daniel Aries Cruzzaty, coordinador de la red global del Laboratorio de Ornitología de Cornell, y la bióloga Andrea Morales Rozo, entre otros especialistas invitados.

La secretaria encargada de Desarrollo Económico y Competitivas de Pereira, Lizeth Castillo, destacó que este tipo de iniciativas fortalecen el turismo sostenible en el territorio. “Estamos felices con el lanzamiento de la novena versión del Bird Festival en Pereira. Esto es maravilloso para nosotros porque estamos impulsando el avistamiento de aves y el turismo de naturaleza. Gracias a la apuesta de nuestro alcalde Mauricio Salazar estamos mostrando que tenemos más de 240 aves registradas en nuestra ciudad”, señaló la funcionaria.

Rutas de avistamiento y actividades en varios municipios

El Festival también incluirá excursiones guiadas de observación de aves, talleres de fotografía, concursos y actividades culturales, diseñadas para que los asistentes puedan conocer la biodiversidad del departamento.

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Las rutas de avistamiento se desarrollarán en diferentes municipios de Risaralda, entre ellos, Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, La Virginia, Mistrató, Belén de Umbría y Guática, territorios reconocidos por sus ecosistemas y paisajes cafeteros. El director del festival, Juan Carlos Noreña, explicó que “es una promoción del aviturismo. Buscamos que vengan visitantes a conocer nuestras aves, pero también fortalecer el conocimiento para la protección y conservación de los hábitats naturales donde vienen estas especies”, indicó.

Las personas interesadas en participar en las actividades del Risaralda Bird Festival 2026 pueden consultar la programación completa, las rutas de avistamiento y los detalles del evento en el sitio oficial del festival: Risaralda Bird Festival – Risaralda Bird Festival.