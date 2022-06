ICBF y Mintrabajo no participarán en congreso del porno en Barranquilla

Los organizadores del evento señalan que es un espacio académico y de discusión para “mejorar y profesionalizar el sector”, y desmitificar la industria de la pornografía. Imagen de referencia. Foto: Canal

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf) y el Ministerio de Trabajo se pronunciaron al respecto de su supuesta participación en el congreso mundial de pornografía Lalexpo 2022, que se llevará a cabo en Barranquilla. A pesar de que la organización anunció que contarían con la presencia de estas entidades, ambas negaron la información.

“En ningún momento aceptó la invitación realizada por los organizadores de Lalexpo para realizar una charla sobre la defensa de derechos de la niñez o cualquier otra actividad en el marco de este evento”, señaló el Icbf a través de un comunicado.

(Le puede interesar: Piden cancelar congreso internacional del porno en Barranquilla)

En su turno, Mauricio Rubiano, director de Derechos Fundamentales del Trabajo, negó que el ministerio fuera a participar en una charla sobre la regulación del modelaje webcam en Colombia. “Para nosotros es muy importante diferenciarnos y abstraernos de cualquier discusión que pueda distraer el objeto final de nuestra acción institucional, que es la regulación y todas las acciones que promuevan la protección de niños y niñas”, expresó.

Después de que la Alcaldía de Cartagena negara los permisos para que el evento se llevara a cabo en la capital de Bolívar entre el 12 y 15 de junio, ahora son organizaciones de Barranquilla las que quieren evitar que se realice en su ciudad.

(También puede leer: Esto dijo la iglesia sobre el congreso del porno que se realizará en Barranquilla)

Por ejemplo, el Movimiento Social Ampliado de mujeres, la Veeduría de Mujer y Género y la Red Nacional de Mujeres rechazaron la iniciativa. “Solicitamos a la Personería, Defensoría, Procuraduría, Oficina para la Mujer del Distrito y a la Alcaldía Distrital, intervenir en la cancelación de esta afrenta para las mujeres barranquilleras que hoy viven altas tasas de violencia y feminicidio”, solicitaron a través de un comunicado.

Entretanto, el alcalde Jaime Pumarejo tuvo una visión favorable tras confirmarse que el congreso llegaría a la capital de Atlántico. “Barranquilla es una ciudad de puertas abiertas, no solo por convicción, sino que así nos lo ordena la Constitución. No cumpliría mi papel como alcalde de una ciudad como esta si no dijera que aquí caben todos, siempre y cuando se cumplan las normas”, dijo.

(Le puede interesar: ¿Cuándo se incurre en el delito de violencia intrafamiliar?)

LaLexpo 2022 señaló que el congreso es un espacio académico y de discusión para “mejorar y profesionalizar el sector”, y desmitificar la industria de la pornografía, así como resaltaron que en el país el entretenimiento para adultos genera alrededor de $80.000 millones al año para la nación por impuestos, mientras que durante el evento generarían 900 empleos.