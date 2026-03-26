Identifican al presunto responsable del asesinato de patrullero en Santander

El patrullero llevaba casi 16 años prestando sus servicios en la Policía. Foto: Redes Sociales (Captura de pantalla)

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El patrullero Hervin Oswaldo Orduz Pérez se encontraba de vacaciones en el municipio de San Andrés, en Santander, cuando fue asesinado a tiros en la vía que conduce hacia Málaga, aproximadamente a un kilómetro y medio del casco urbano.

Orduz, que se desempeñaba como patrullero en la estación de Policía de Capitanejo, se movilizaba ese día en una moto en compañía de su hijo de cuatro años, quien presenció los disparos que recibió. Al encontrarlo en el suelo, el hecho fue reportado por un ciudadano como un accidente de tránsito, pero momentos más tarde se confirmó la identidad del patrullero.

🗞️ Podría leer: Autoridades investigan desaparición de auxiliar de vuelo de American Airlines en Medellín

Aunque el hombre fue trasladado un centro asistencial del municipio para recibir atención médica, falleció por las heridas que le provocaron: llegó al hospital sin signos vitales.

Las autoridades señalaron que el crimen habría ocurrido como represalia por una captura que realizó el patrullero. Néstor Rodrigo Arévalo Montenegro, coronel y comandante del Departamento de Policía Santander, informó que el aparente agresor es un hombre que reside en el municipio y que, al parecer, ya habría manifestado motivaciones personales para atacarlo.

De igual forma, se notificó que el sospechoso no figura como parte de algún grupo armado. Las autoridades compartirán más detalles para ubicarlo, aunque hicieron un llamado para que se entregue voluntariamente.