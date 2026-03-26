Autoridades investigan desaparición de auxiliar de vuelo de American Airlines en Medellín

Eric Fernando Gutiérrez Molina desapareció el 22 de marzo. Fue visto por última vez en Itagüí. Foto: Redes Sociales (Captura de pantalla)

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Éric Fernando Gutiérrez Molina, auxiliar de vuelo salvadoreño de American Airlines, en Dallas, completa casi una semana como desaparecido en la ciudad de Medellín; fue visto por última vez en el municipio de Itagüí, en la madrugada del 22 de marzo. La Ruta Urgente de Búsqueda ya se activó para el caso.

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, Gutiérrez arribó el 21 de marzo al aeropuerto internacional José María Córdova, en Rionegro, en un vuelo que venía desde Miami. No obstante, no iba a pasar un periodo largo allí, pues su regreso a Estados Unidos estaba programado en una escala que haría el día siguiente.

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Los últimos movimientos conocidos

Al parecer, durante su tiempo de descanso, el salvadoreño decidió salir junto a compañeros de trabajo a recorrer Medellín e inicialmente estuvo en una discoteca ubicada en el sector de El Poblado, acompañado por un hombre y una mujer.

Posteriormente, el auxiliar de vuelo salió del lugar junto a la mujer y otras personas que habrían conocido esa misma noche y se trasladó hacia otro establecimiento ubicado en el municipio de Itagüí. Ese es el último sitio en el que se tuvo registro de él.

Las autoridades confirmaron que ya lograron identificar a algunas de las personas que compartieron con Gutiérrez Molina esa noche, así como a los vehículos y los celulares. Los investigadores aún evalúan la posible participación de personas vinculadas a casos de hurto mediante el uso de sustancias como la escopolamina.

El secretario de Seguridad de Medellín, Manuel Villa Mejía, explicó que la mujer regresó desorientada al hotel en donde se hospedaban y, en este momento, recibe acompañamiento institucional.

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Por su parte, la aerolínea compartió un comunicado a la cadena estadounidense NBC News en el que aseguraban estar colaborando activamente con las autoridades en la investigación y apoyando a la familia del auxiliar.

El padre del hombre desaparecido viajó a Medellín, en donde recibe acompañamiento de las autoridades, además de asesoría jurídica durante el proceso.