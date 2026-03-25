Incendio en páramo de Boyacá dejó una mujer muerta; al parecer habría sido provocado

Las autoridades pidieron a la comunidad impedir las quemas forestales. Foto: Captura de pantalla

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Una grave emergencia se presentó en el páramo La Sarna, entre los municipios de Aquitania y Sogamoso, en Boyacá, donde un incendio forestal provocó la muerte de Luz Helena Cáceres, una mujer de 60 años, que habría intentado sofocar las llamas por sus propios medios.

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Según informó el director de la Unidad de Gestión del Riesgo de Boyacá, Julián Andrés Hernández, la conflagración se presentó en el sector de Melgarejo, en la vereda de las Cañas, en límites de Sogamoso con Aquitania, en la mañana del pasado martes 24 de marzo.

“Se activa el protocolo y se despachan unidades de bomberos, los vehículos de tanques de agua y un vehículo forestal. Como a los 15 minutos nos llaman de la comunidad que, por favor, también ambulancia, porque al parecer había personas heridas”, añadió el socorrista a Caracol Radio.

El cuerpo de salud se dirigió al lugar donde estaba la mujer, pero la encontraron sin signos vitales. “Al parecer, por sus propios medios quiso ayudar a extinguir el incendio, inhaló humo, perdió la conciencia y sufrió quemaduras”, añadió Hernández.

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Adicionalmente, el funcionario advirtió que en los últimos días no ha llovido en la zona, por lo que cualquier conato de incendio puede expandirse rápidamente por los vientos, por lo que solicitó a la comunidad evitar las quemas controladas. Aunque no se tiene certeza de lo ocurrido, se cree que el incendio, que consumió más de 40 hectáreas en el páramo, habría sido provocado.

Ante lo ocurrido, la gobernación de Boyacá indicó que “expresa sus condolencias y solidaridad a sus familiares y allegados, y hace un llamado a la ciudadanía a abstenerse de realizar quemas y a fortalecer la cultura de la prevención y el cuidado del territorio”.