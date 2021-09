Inpec aclara que Enrique Vives no tiene beneficios en donde está recluido

Luego de que se conoció el traslado de Enrique Vives Caballero a la cárcel Rodrigo de Bastidas, de Santa Marta, surgieron algunas versiones que señalaban que el investigado por la muerte de seis personas a las que atropelló cuando conducía en estado de alicoramiento, tenía beneficios en el centro de reclusión. Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, aclaró la situación de Vives.

Según informaron, el investigado se encuentra en un área de sanidad de la cárcel y no en una celda especial. Además, aclararon que por el momento no ha sido llevado a ningún pabellón, ni se le ha asignado ninguna celda de la cárcel Rodrigo Bastidas porque este no será su lugar de reclusión final, pues se espera que Vives sea trasladado a otro centro penitenciario, que aún no se conoce cuál será.

También puede leer: Caso Gaira: este es el croquis del accidente en el que murieron 6 personas

“El Inpec no ha dado ningún beneficio adicional al que determinan los protocolos para los privados de la libertad que están en tránsito y que van para otra cárcel”, informaron. Sobre la vigilancia que recibe Enrique Vives Caballero en el centro de reclusión en el que se encuentra, manifestaron que las unidades de guardia que le fueron asignadas al área de sanidad donde permanece, se asignaron por seguridad.

Vives fue trasladado a la cárcel Rodrigo de Bastidas de Santa Marta el lunes sobre las 4:30 de la tarde. Según informó el comandante de la Policía Metropolitana de Santa Marta, coronel Jesús de los Reyes, el proceso se demoró más de lo normal por cuestiones de hacinamiento en el centro de reclusión.

Por su parte, cabe resaltar que la defensa de Enrique Vives pidió nulidad de la medida de aseguramiento que le fue dictada por el delito de homicidio con dolo eventual. Se espera que esta tarde se reanude la audiencia en la que se resolverá dicho recurso. (Le puede interesar: ¿Qué es el homicidio doloso, el delito que le imputaron al samario Enrique Vives?)