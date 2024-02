Inscripciones en el Ejército 2024: abren convocatoria para suboficiales

Conozca las fechas, los requisitos y la información relevante para la convocatoria del Ejército para suboficiales en Colombia 2024. Foto: Radio Nacional

Los jóvenes colombianos que hayan culminado sus estudios de secundaria este año y que se encuentren interesados en ingresar al Ejército como suboficiales, deben saber que esta opción les garantiza estabilidad laboral, proyección, reconocimiento y la posibilidad de prestar servicio a nuestro país. Es por esta razón que, si usted o alguien que conoce está interesado en convertirse en suboficial, esta información es de sumo interés.

¿Cuándo cierra la convocatoria para suboficiales en Colombia 2024?

Quienes deseen participar de la convocatoria tienen hasta el 15 de febrero para inscribirse y formar parte del proceso de selección e integrar el Curso de Suboficiales No.113.

¿Cómo inscribirse a la convocatoria para suboficiales en Colombia 2024?

Para iniciar el proceso de inscripción, puede ingresar a la página web oficial del Ejército de Colombia, que le dejamos aquí. En el sitio, encontrará la información preliminar, detalles sobre los procesos de inscripción y selección, datos de contacto de los delegados, requisitos, formatos, documentos necesarios y la normativa general. Además podrá ver los costos aproximados, relacionados con el inicio de la carrera de formación militar.

Igualmente, puede obtener información adicional acudiendo a las zonas de reclutamiento y distritos militares en su región o conectarse a través de las redes sociales, verificando que sean las oficiales.

Recuerde que no hay intermediarios en el proceso y que se recomienda no realizar ningún tipo de pago a cuentas que no sean institucionales.

Requisitos para la convocatoria para suboficiales en Colombia 2024

La convocatoria está dirigida a hombres con edades entre los 17 y 23 años y seis meses, al momento de su ingreso a la Escuela.

Deben ser bachilleres

Su puntaje promedio de ICFES debe ser de 205

Ser solteros y sin hijos durante el período de formación.

Encontrarse en condiciones psicológicas y físicas óptimas

Demostrar habilidades en natación y aprobar el examen de admisión.

Para más información, puede entrar aquí.

