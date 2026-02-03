Intervendrán playa donde se encalló buque por emergencia ambiental en Santa Marta

El mar de leva arrastró el buque a la playa Cocos. Foto: Cortesía

La playa Los Cocos en Santa Marta fue noticia este martes 3 de febrero luego de que las lluvias, los fuertes vientos y el mar de leva terminaran trayendo a la zona un enorme buque que terminó encallado. Pero no fue lo único, pues en la costa también se han ido acumulando una serie de desechos y materiales contaminantes que ha sacado el mar.

Las fuertes lluvias que ha provocado el frente frío que atraviesa la región no solo causaron inundaciones, sino además una serie de deslizamientos como el que se registró en Gaira, en el que fallecieron tres personas y por lo menos siete viviendas quedaron completamente destruidas.

Ante lo ocurrido, la alcaldía instaló un Puesto de Mando Unificado para atender las zonas y personas afectadas, así como se organizó una jornada de limpieza de la playa Los Cocos, en la que participaron más de 300 personas en el primer día.

El plan es recuperar más de 700 metros lineales de costa de los residuos. De acuerdo con la alcaldía, las jornadas se realizarán entre las 2:00 p.m. y las 6:00 p.m. y se extenderán hasta el próximo viernes 6 de febrero.

En la limpieza participan ciudadanos, así como los sectores públicos y privados, que se han articulado con la Secretaría de Desarrollo Económico, los cuerpos de socorro y el Ejército. “Como resultado preliminar de la intervención, se han retirado aproximadamente 45 metros cúbicos de material, entre residuos reciclables y no reciclables, utilizando dos máquinas amarillas, una volqueta y una góndola, dispuestas para facilitar las labores de limpieza y remoción”, dijo la alcaldía.

En cuanto al buque, se conoce que transporta combustible tipo búnker (IFO 380), derivado del petróleo, de alta viscosidad y que representa un riesgo ambiental para la costa, por lo que en la noche de este martes se terminaron las labores para devolverlo a una zona segura y pueda continuar su camino.

🚢🌊 El buque que había encallado en la playa Los Cocos ya logró salir y regresó a zona segura.



Transportaba combustible tipo búnker, por lo que su retiro evitó un posible riesgo ambiental.



Adicionalmente, el alcalde Carlos Pinedo Cuello hizo un llamado a la ciudadanía a acatar las restricciones en las playas, debido a que se mantiene el mar de leva. Además, pidió evitar arrojar residuos tanto al río Manzanares como al mar Caribe.

Atención de las emergencias por lluvias

Las fuertes lluvias en Santa Marta provocaron varios deslizamientos en la ciudad, por lo que la alcaldía anunció que habilitó maquinaria amarilla para retirar los sedimentos en los barrios afectados.

“Tenemos un banco de maquinaria amarilla al servicio de los samarios. Nos enfrentamos a una nueva emergencia por el paso del frente frío, pero tenemos la capacidad institucional para brindar apoyo a las familias afectadas y actuar de manera oportuna para restablecer la movilidad en los sectores más golpeados por este fenómeno”, añadió Pinedo Cuello.

Por su parte, Edgard Peraza, ingeniero de la Gerencia de Infraestructura del Distrito, afirmó que “trabajamos de la mano con los líderes de los barrios para brindar el apoyo necesario a las familias que resultaron afectadas por el paso del frente frío”.

Un primer censo de afectados evidenció que hay cerca de 120 familias que perdieron sus enseres y hasta sus viviendas por cuenta de las lluvias, por lo que la alcaldía lidera una campaña de donaciones, que se recibirán de 8:00 de la mañana a 4:00 de la tarde en la alcaldía y en la Casa Grande.

Como donación se reciben alimentos no perecederos, ropa en buen estado, colchones y agua potable.