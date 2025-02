Investigan a policías en Neiva por arrastrar a una mujer que iba en una moto

Imagen de referencia. La agresión quedó registrada en una cámara de seguridad; también golpearon al conductor de la motocicleta. Foto: Archivo El Espectador - Archivo

Una joven de 18 años denunció que fue golpeada y arrastrada por el cabello por policías de la Metropolitana de Neiva durante un operativo en la glorieta cerca de la Terminal de Transportes. La agresión quedó registrada en un video y la Policía confirmó la autenticidad de las imágenes e inició una investigación disciplinaria. Los uniformados implicados fueron separados del cargo.

Según la versión de la joven, identificada como Karol Lucía Narváez, ella y su acompañante evadieron un retén de la Secretaría de Movilidad. Tras ser alcanzados por varias patrullas, el conductor y ella fueron golpeados. “Mi compañero se asustó y dijo: ‘Yo no voy a parar’. Nos siguieron varias patrullas. Me gritaban groserías. Cuando paramos, empezaron a golpear a mi compañero. Yo les pedía que no me hicieran nada, pero un policía me golpeó, me tomó del cabello y me arrastró”, relató a BluRadio.

El coronel Alexander Castillo Marín, comandante de la Policía Metropolitana de Neiva, confirmó que los hechos ocurrieron el 7 de febrero y que la Seccional de Investigación Criminal e Inteligencia Policial revisó el material. “Se inició un proceso disciplinario para determinar con claridad las circunstancias y se dispuso la separación del cargo de los uniformados”, declaró.

La agresión quedó registrada en una cámara de seguridad. En el video se observa cómo dos policías en motocicleta alcanzan a la pareja y obligan al conductor a detenerse. Luego, varios uniformados lo golpean. La mujer, que permaneció en la moto, fue tirada al suelo violentamente y arrastrada por el cabello.