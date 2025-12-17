Investigan al alcalde de Pereira por presunta participación en campaña política de su esposa

Mauricio Salazar, alcalde de Pereira, es investigado por la aparición de audios de contratistas que denuncian que los están haciendo participar en política. Foto: Mauricio Salazar

Una investigación disciplinaria abrió la Procuraduría General contra el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar Peláez, por su presunta participación en la campaña política de su esposa María Irma Noreña, quien aspirará a una curul en el Senado bajo el aval del partido de La U.

Según indicó la Delegada Segunda para la Vigilancia Administrativa, la investigación se abrió tras conocerse denuncias hechas en medios de comunicación en las que se advertía que el mandatario habría promovido la recolección de firmas en varias dependencias de la alcaldía.

El ente de control se refiere a unos audios revelados por la representante a la Cámara Carolina Giraldo, en los que contratistas de la alcaldía aseguran que fueron citados para entregarles unas listas en las que tendrían que tenían que poner los datos de 60 referidos. A esto se suman denuncias de funcionarios de la alcaldía con volantes de la esposa del alcalde.

“Hace dos semanas me citaron de la secretaría a una supuesta reunión obligatoria en lago plaza. Yo le pregunté a la persona que me citó que si eso tenía que ver con alguna campaña política y me dijo que no, que era algo del trabajo, pero mentiras, cuando llegué había personas pasando lista verificando quienes habían ido. Después entré al auditorio y allá estaba María Irma, nos dijo que necesitaba que todos estuviéramos con ella en su campaña, que ella sabía quién estaba trabajando para la campaña y quién no”, dice uno de los contratistas en un audio publicado por La W.

“El ente de control validará la supuesta existencia de planillas en las que los servidores debían diligenciar sus datos personales, así como de audios en los que se solicitaba el apoyo a la candidatura y una cuota de votantes que cada uno debía asegurarle a María Irma Noreña”, señaló la Procuraduría al abrir la investigación contra el alcalde.

Esa no es la única polémica en la que se ha visto involucrada Noreña. En mayo de este año se cuestionó la aparición de dos fotografías de la primera dama en el recibo de servicio de acueducto y alcantarillado de Pereira.

En las imágenes, Noreña promociona la aplicación Mujer Segura, así como aparece junto a sus dos hijos dando a nombre propio un saludo del día de las madres, bajo el eslogan “Pereira es mujer”. Por la controversia que se generó por la relación que se hizo de la aparición de la imagen con su intensión de lanzarse al Congreso, la candidata tuvo en ese momento que renunciar a su cargo como gestora social de la alcaldía.