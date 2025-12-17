Así se realiza la despedida de los jóvenes que murieron en accidente del bus en Segovia

En Bello se realizó un minuto de silencio por las víctimas del accidente de un bus con estudiantes del municipio que cayó a un abismo en Segovia. Foto: Alcaldía de Bello

El último adiós a las 17 víctimas mortales del accidente del bus con estudiantes del Liceo Antioqueño de Bello, que cayó a un abismo en la vía que comunica a Segovia con Remedios, se ha estado haciendo de forma individual desde el pasado martes, tal y como lo han pedido los familiares. No obstante, a las velatones que se han promovido en los últimos días, se sumó una misa campal para despedir y acompañar a las familias de los 16 jóvenes y el conductor, que perdieron la vida en el siniestro vial.

Con flores y globos blancos, desde la mañana del pasado martes 16 de diciembre se han venido realizando en diferentes funerarias de Bello, Barbosa y Medellín las despedidas de los cuerpos de las 17 víctimas que dejó la tragedia.

Las velaciones se han adelantado en Campos de Paz y Los Olivos en Bello, mientras que tres de las víctimas fueron llevadas a Villanueva y una más en el municipio de Barbosa. Aunque la mayoría de las familias decidió realizar ceremonias individuales, se confirmó que ocho de los jóvenes que serán inhumados cerca en Campos de Paz.

“Vamos a tener ocho. Los vamos a ubicar acá, el sector uno, tratando de que estén muy cerca, para poder, posteriormente, también hacer los homenajes, garantizar que, como familias, también sientan esa cercanía, desde ese punto de vista”, explicó Juan Felipe Alzate, gerente del lugar.

Sobre los costos funerarios, la alcaldía de Bello indicó que cinco familias no contaban con seguros funerarios, por lo que desde la administración y el sector privado recogieron fondos para cubrir todos los gastos.

De igual forma, se confirmó que a las 10 de la mañana de este miércoles se realizó una misa campal en el Coliseo Tulio Ospina para que la comunidad acompañara a las familias, mientras que el show con drones con el que se daría inicio a las novelas se aplazó por los tres días de luto que se declararon en el municipio.

En la noche del pasado martes 16 de diciembre también se realizó una jornada de silencio en la que se pidió no lanzar pólvora, encender el alumbrado de Navidad ni poner música en el municipio para continuar con los homenajes a los jóvenes que se habían acabado de graduar del colegio.

¿Qué pasó con el bus que cayó a un abismo en Segovia?

En la madrugada del pasado domingo 14 de diciembre, un bus de turismo cayó a un abismo a más de 40 metros, en el sector de El Chispero sobre la vía que comunica a Remedios con Segovia. En el hecho, fallecieron 17 personas y 20 más resultaron heridas.

En el vehículo se movilizaban 37 personas, la mayoría de los cuales eran recién egresados del Liceo Antioqueño de Bello, quienes organizaron con la empresa Seniors Prom una excursión a Coveñas de la que ya regresaban.

Aunque las autoridades no se han referido a las causas del accidente, se investiga si fue producto de un microsueño del conductor o si de por medio hubo una falla mecánica, debido a que varias de las víctimas han señalado que se registraron irregularidades antes de salir a carretera, así como en todo el camino no funcionó el aire acondicionado.