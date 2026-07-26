Rafael Acevedo fue elegido como alcalde de Tunja (Boyacá) en elecciones atípicas

Rafael Acevedo, nuevo alcalde de Tunja. Foto: Registradur

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La Registraduría finalizó el conteo de los votos de las elecciones atípicas para la Alcaldía de Tunja y oficializó la victoria de Rafael Guillermo Acevedo como nuevo mandatario de la capital de Boyacá. El ganador obtuvo 10.758 votos frente a los 9.217 de Yamir Oswaldo López y los 7.730 de Sandra Estupiñán. Otros ocho candidatos se repartieron el resto de los votos.

Acevedo es arquitecto y empresario. En esta aspiración fue avalado por el partido Alianza Social Independiente (ASI) y ahora completará el periodo constitucional que quedó vacante tras la anulación de la elección de Mikhail Krasnov, exalcalde de origen ruso.

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Cabe anotar que Mikhail Krasnov, de acuerdo con la justicia, estaba impedido para llegar a la administración local, pues un año antes de lanzar su campaña había contratado con entidades públicas. En concreto, que Krasnov había firmado un contrato en 2022 con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia (UPTC).

Para estos comicios, la Registraduría Nacional instaló 26 puestos de votación, 24 en la cabecera municipal, uno en la cárcel y uno en zona rural, con un total de 362 mesas. Además, fueron designados 2.622 jurados de votación, de los cuales 2.172 fueron titulares y 450 fueron remanentes.

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Varios políticos de la región ya felicitaron a Acevedo y le desearon éxitos en la conducción de la ciudad. Con esta victoria, las fuerzas políticas del actual mandatario y los cercanos al gobernador Carlos Amaya pierden terreno político.

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