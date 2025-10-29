Jaime Andrés Beltrán renunció a ser candidato a la alcaldía de Bucaramanga

Imagen de referencia. Jaime Andrés Beltrán anunció su renuncia al partido Colombia Justa Libres y mostró su apoyo a otra candidatura. Foto: Alcaldía de Bucaramanga

El exalcalde Jaime Andrés Beltrán Martínez desistió de participar en las elecciones atípicas convocadas para el 14 de diciembre, tras la anulación de su elección por doble militancia. Beltrán mostró su respaldo al abogado Cristian Portilla, quien fue su exsecretario privado y ahora aspira al cargo.

Aunque habían mencionado a Beltrán como posible candidato, el exmandatario acompañó al candidato Portilla en su inscripción este miércoles 29 de octubre, día dispuesto por la Registraduría para cerrar las inscripciones. El abogado especialista en derecho laboral y seguridad social se inscribió con el aval del Partido de la U y el coaval de Centro Democrático y Cambio Radical.

Portilla se desempeño como jefe de comunicaciones de Beltrán y luego como secretario privado, siendo uno de los funcionarios más cercanos al exmandatario durante su administración en 2024.

Además, Beltrán informó que tras una larga disputa judicial, presentó su renuncia al partido Colombia Justa Libres, colectividad con la que fue elegido en 2023. Su muestra de apoyo a Portilla indicaría una representación de la continuidad del proyecto político que inició en su administración.

Mientras que el partido Colombia Justa Libres avaló al candidato Carlos Bueno, exdirector de Tránsito, quien ejerció también durante la administración de Beltrán.

En total se inscribieron ocho candidatos para asumir el cargo de la alcaldía de Bucaramanga hasta el 2027. Cabe recordar que estas elecciones atípicas se dieron tras la decisión del Consejo de Estado de anular la elección de Beltrán por incurrir en doble militancia en las elecciones del 2023. Esto ocurrió tras la ratificación de un primer fallo en el que aseguraron que existían pruebas suficientes en fotos y videos en las que demostraba su apoyo a candidatos al Concejo de un partido distinto al suyo.