Hallaron cuerpo de desaparecido tras creciente en Dabeiba; van 5 muertos

En el municipio de Dabeiba se han registrado afectaciones por inundaciones y tras la avenida torrencial en la vereda El Toro varias familias perdieron sus viviendas. Foto: Dagran Antioquia

Los organismos de socorro hallaron el cuerpo de una quinta víctima de la emergencia causada por una avenida torrencial en la vereda El Toro, zona rural del municipio de Dabeiba, en Antioquia. El cuerpo fue hallado en jurisdicción de Riosucio, Chocó.

Con el hallazgo de este cuerpo, que fue arrastrado por la corriente, la tragedia deja por el momento cinco personas muertas y siete más que fueron rescatadas con vida y atendidas con lesiones menores.

Según el reporte de los organismos de socorro, aún hay personas desaparecidas que son buscadas en afluentes de Antioquia y Chocó. Las labores de búsqueda ya superan las 60 horas. Se mantienen rastreos en cauces de quebradas y ríos cercanos, ante la posibilidad de que los desaparecidos hayan sido arrastrados por la corriente fuera del territorio, como este caso.

Además, las operaciones han presentado dificultades por las condiciones climáticas y por desarrollarlas en zonas de difícil acceso, a más de 44 kilómetros del casco urbano.

Las labores de búsqueda se extenderán este miércoles 29 de octubre hasta las 5:00 p.m. y serán retomadas en la mañana del jueves 30.

Por su parte, otros municipios también se mantienen en alerta y han presentado afectaciones por las lluvias recientes como Angostura, San Carlos, Anorí, Vegachí y también en la subregión del Bajo Cauca Antioqueño, el municipio de El Bagre reportó más de 850 familias damnificadas tras el desbordamiento de los ríos Nechí y Tigüí.