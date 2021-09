Jonnier Alexis Espejo, el niño de cinco años que lleva ocho meses desaparecido

Han pasado 58 días desde que se supo de la desaparición en Bogotá de Sara Sofía, una pequeña de dos años cuya historia ha captado la atención de la opinión pública en las últimas semanas. Las autoridades tienen dos versiones: la primera, que la niña está viva y que fue entregada a una desconocida en Patio Bonito y la segunda, que está muerta y fue arrojada al río Tunjuelito. (Aquí puede conocer los detalles del caso: Caso Sara Sofía: lo que se sabe de su desaparición)

Su caso, sin embargo, no es el único y pone sobre la mesa la discusión de un fenómeno que deja cifras preocupantes. En 2021 han desaparecido al menos 17 menores de cinco años, de acuerdo con los reportes de Medicina Legal. Solo el año pasado hubo 1.579 desapariciones de niños y niñas en el país.

Jonnier Alexis Espejo, de cinco años, por ejemplo, lleva desaparecido ocho meses sin que existan pistas para aclarar lo que le sucedió. De acuerdo con su papá, Lucas Antonio Espejo, la última vez que lo vieron fue cuando salió a hacer un mandado, en la vereda La Maná, de Solano (Caquetá). Después encontraron una de sus chancletas cerca del río, por lo que una de las hipótesis es que se ahogó. Sin embargo, Espejo no cree que eso haya sucedido y desconfía del padrastro del niño, quien fue el que encontró la chancleta.

“Hijo, eres el mayor anhelo que he tenido, donde quiera que te encuentres espero que, si miras este video, te sientas orgulloso de que te hemos estado buscando. Seguiremos luchando día tras día por la búsqueda hasta que estés a nuestro lado”, dijo Espejo en un video difundido por redes sociales. Además, aseguró que no ha recibido apoyo de las autoridades y reveló que el niño era maltratado.

“Le pido a todas las personas que informen si saben del paradero de mi hijo Jonnier Alexis Espejo, de cinco años y medio. El sigue con vida, él no está ahogado. Lo buscamos en el río y no lo encontramos. Mi hijo no está muerto. He hecho derechos de petición a todas las entidades y aún no me han ayudado”, dijo.

“El 26 de julio de 2020, en horas de la mañana, según la mamá, cuando avisó a la familia, el niño desapareció. Jonnier se ahogó porque lo mandaron a traer agua al río”, dijo a Blu Radio Luz Torres, familiar de Jhonnier.

Torres calificó como “sospechosa” esa hipótesis, y aún más que no se haya seguido con la investigación. “Nadie nos escucha. Hemos pasado derechos de petición a Bienestar Familiar, a Fiscalía, a todos lados”, agregó. La familiar del niño también aseguró que la madre del menor ha sido víctima de maltrato por parte de su pareja.