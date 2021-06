Jornada de protesta en Providencia ante retrasos en la reconstrucción

Que están abandonados por el Gobierno Nacional, que la crisis es insostenible, que ha habido muy pocos avances en la reconstrucción y que no les han cumplido con las promesas hechas tras la tragedia. Estos son varios de los reclamos que llevaron a que el pueblo raizal de Providencia convocara este miércoles a una jornada de movilización en señal de protesta por los retrasos en la atención a los habitantes siete meses después de que el huracán Iota golpeara el archipiélago. Aunque el presidente Iván Duque dijo que a partir de enero de 2021 el proceso iba a tardar solo 100 días, hoy se cumplen 174 y solo han sido entregadas dos casas de las 1.134 que quedaron destruidas tras el fenómeno natural.

De hecho, el pasado 20 de junio el presidente Iván Duque visitó Providencia y se comprometió a entregar 80 casas nuevas cada mes. Los habitantes de la isla aseguran que hay pocas expectativas frente a esto, pues las promesas anteriores no se cumplieron. Los raizales denuncian que siguen viviendo en carpas y que las lluvias y los vientos por el inicio de la temporada de huracanes son cada vez más fuertes.

La protesta contará con muestras artísticas y representaciones culturales, gastronómicas y tradiciones típicas de la zona insular de Colombia. La fecha fue elegida para conmemorar el día en el que el pueblo raizal se acogió a la Constitución de 1821 -o de Cúcuta-, el 23 de junio de 1822.

Entre el 1818 y 1821, el corsario francés Luis Aury puso sus tropas al servicio de Simón Bolívar y defendió la isla de los intentos de reconquista. Este europeo fue conocido por poner a sus hombres al servicio de los independentistas para derrotar al imperio español. El control de Providencia y Santa Catalina fue fundamental para unir las operaciones de los granadinos en el Atrato y el Darién, así como con unas tropas inglesas que trabajaban en toda la costa del Pacífico del continente. Cuando las islas del norte de Colombia se acogieron a la Carta Magna que regía en esos momentos, pasaron a ser parte de la provincia de Cartagena. Fue hasta 1912 que se creó la intendencia de San Andrés y Providencia, separándose así del ya departamento de Bolívar. Esto fue gracias a una campaña liderada por Francis Newball desde el periódico local “El Faro”.

El Espectador habló con Ana Gabriela Hawkins, una de las convocantes a la movilización social, para conocer las peticiones que hacen los habitantes de la zona.

¿Cuáles son las razones detrás de esta movilización?

Formo parte del pueblo raizal y hemos decidido convocar esta marcha este miércoles 23 de junio porque es el cumpleaños de Providencia. Normalmente acá se festejaba el Carnaval de la isla, pero por la pandemia y el huracán no se va a hacer el Carnaval y entonces vamos a hacer una marcha a partir de las 2:00 de la tarde. Vamos a llegar hasta la cooperativa de pescadores. Acá en Providencia todos los habitantes somos pesimistas. Mi lucha en este movimiento no es para mí, es para mi gente. En la entrada de Punta Rocosa, muy cerca del aeropuerto, hay una familia que está viviendo toda en un patio. Son ocho casas en total metidas en un espacio muy pequeño. Las ocho casas están en el piso desde hace siete meses y los contratistas, el alcalde, el gobernador, el presidente no son capaces de ayudar primero a esta familia que lo perdió todo para que les demos una casita para que ellos se puedan resguardar ahí. Eso es inhumano. Cuando vemos las cosas así tenemos que alzar la voz. Son personas que están necesitando por lo menos una vivienda. Acá en Punta Rocosa no han levantado ni una sola casa nueva. Tenemos discapacitados, madres gestantes, adultos mayores que se quedaron sin nada y no son capaces de levantarles una casa. Los famosos 100 días del presidente no sirvieron, es un mentiroso. Nuestro alcalde y el gobernador lo mismo, no les importa el sufrimiento de nuestra gente.

¿Cómo está el panorama actual de la reconstrucción?

Estaban haciendo unas cinco casas más, aparte de las dos que ya entregaron, pero esto es desde hace unos dos o tres meses. Cuando el presidente llega acá a Providencia ellos solo van a las pocas viviendas que han pintado y maquillado. Al lado de donde vivo hay una señora de 74 años, a la que supuestamente le arreglaron la casa. Cuando llueve tiene que correr con vasijas para sacar el agua y arrinconar todo para que no se le moje. Así está la mayoría de las personas. Lo que están haciendo es maquillar las casas, hay unas a las que la pintura ya se les está pelando.

Además de las demoras en la reconstrucción, ¿hay otras razones para protestar?

La marcha es porque nos han abandonado, no tenemos agua. Una parte fundamental de esta protesta también son nuestros pescadores. Los guardacostas hace años presentaron un proyecto al pueblo raizal del cual no estuvimos de acuerdo. Por el huracán llegaron con el presidente y se plantaron para hacerlo. El huracán se llevó el muelle de los pescadores y lo que hicieron fue construir otro y le están bloqueando la entrada a la cooperativa. Han pasado por encima de la comunidad y del alcalde. Ellos han estado rellenando un humedal en Pueblo Viejo para construir, sabiendo que eso es un arroyo que viene desde las montañas más altas de Providencia y desemboca en el mar y lo están tapando. Esto puede causar que se desborde más arriba y se lleve todas las casas de los raizales. La gente sigue viviendo en unas carpas que además no sirven. Cuando llueve uno se moja. En el día hace un calor infernal, entonces tampoco podemos estar adentro ni afuera. En la noche luchamos con la brisa y el viento que ya volvieron con la temporada de huracanes.

¿Por qué escogieron el 23 de junio para hacer la protesta?

El 23 de junio es nuestro día, es el nacimiento de nuestra isla. En esta fecha, desde hace más de 40 años, los raizales podemos disfrutar de nuestra cultura, tradiciones y gastronomía. Vamos a tener actos culturales para levantar nuestra voz. Queremos ser escuchados en el mundo entero. Ningún otro día nos prestan atención. El domingo llegó el presidente y lo esperamos en el aeropuerto. Lamentablemente salió escondido y no pudimos hablar con él. Acá llegó la Policía Antidisturbios, pero nosotros somos personas pacíficas. En ninguna parte de Colombia Iván Duque puede caminar solo o andar en cuatrimoto, pero acá en Providencia sí y así nos ha respondido.

¿Cómo se desarrollarán las actividades de esta jornada?

Nosotros normalmente lo que hacemos es darle la vuelta a la isla. Antes de la pandemia lo hacíamos en caballo, en bicicleta, trotando con las antorchas. Tenemos el Plat Pole, donde ponemos un poste y vamos haciendo unas trenzas mientras bailamos. También el Grease Pig, donde soltamos unos cerdos pequeños engrasados y ellos salen corriendo y la gente trata de alcanzarlos. Hacemos nuestros bailes típicos como el Shottish, la Polka, el Mentó. Ese día también tenemos nuestra gastronomía como la sopa de cangrejo, el rondó, entre muchos otros. La importancia del 23 de junio para los raizales