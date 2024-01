Joven murió al ser corneado en repetidas ocasiones durante corralejas de Sucre

La muerte de José David Polo generó comentarios de organizaciones animalistas, que señalan el peligro de esta práctica. Foto: @cjduque vía X

En el municipio de Sampués, Sucre, se llevaron a cabo las tradicionales fiestas de fin de año. La música, el festejo y las corridas de toros fueron los protagonistas en el recibimiento de 2024. Sin embargo, no todo fue alegría. Un joven, identificado como José David Polo, falleció el 1 de enero como resultado de las múltiples corneadas que le propició un toro en medio de las corralejas.

Le podría interesar: Turista de 60 años murió ahogado en playa de El Rodadero, en Santa Marta

Su apodo era “El Camarita” porque una vez ingresaba a la arena, simulaba tener una cámara con ayuda de una caja. “Él me dijo ‘mami, ya me voy, deséame suerte’. Yo le dije ‘Dios te cuide y te vea por donde quiera que tú pongas un pie, mijito’. (...) Siempre que había fiesta de toros, a mí se me ponía el corazón delgaditico”, relató la madre de Polo para el medio local Momil.

En video quedó registrado el momento en el que el toro alcanza el cuerpo del hombre frente a decenas de espectadores, quienes en medio del pánico, apartan al animal lanzándole distractores y le proporcionan ayuda inmediata mientras está tendido en el suelo.

Más sobre Colombia Hallan con signos de abuso cuerpo de mujer que desapareció hace diez días en Dagua La víctima se encontraba desaparecida desde el 26 de diciembre, en Dagua, Valle del Cauca. Leer más Hallan con signos de abuso cuerpo de mujer que desapareció hace diez días en Dagua Soldador que hizo el acordeón más grande del país lo vandalizó, en La Guajira El trabajador alega que no le pagaron sus honorarios por la construcción del monumento, en el municipio de Villanueva. Leer más Soldador que hizo el acordeón más grande del país lo vandalizó, en La Guajira

Para la familia el dolor no yace únicamente en la muerte de Polo, sino también en las implicaciones del fallecimiento, ya que según relata la madre al medio citado, no cuenta con dinero para transportar el cuerpo de Sincelejo a Momil, municipio del cual es oriunda la familia del joven. Para pedir ayuda a sus vecinos y a cualquier persona que quiera colaborar con la causa, se realizó un video. “Que me colaboren para traer a mi hijo, que nosotros somos de bajos recursos y no tenemos nada”.

Leer más: Exconcejal de Saravena denuncia que fue atacado en un supuesto retén del ELN

Recuerdan a joven que murió en Corraleja de Sucre

En su honor, el día 2 de enero los amigos que acompañaban al joven en el evento, hicieron presencia en la plaza de toros para expresar sus condolencias. “Paz en su tumba, que Dios lo tenga en su santo reino”. Sobre lo sucedido, la organización que vela por la protección de los animales, la Plataforma ALTO, se refirió por medio de su cuenta en X. “Es la barbarie taurina que tanto defienden congresistas como Christian Garcés, Alfredo Ape Cuello, Juana Carolina. Los familiares están pidiendo ayuda económica para el traslado del cuerpo. ¿Les ayudarán, siquiera?”