La polémica por la planta desalinizadora en Santa Marta que criticó el presidente Petro

Santa Marta parece estar condenada a quedar atrapada en desacuerdos políticos que permitan poner fin a su problema más sensible: el agua potable. Después de años de estudios, anuncios y mesas técnicas para mejorar este servicio vital, una nueva polémica volvió a generarse alrededor de las soluciones al problema.

El presidente Gustavo Petro cuestionó públicamente la ubicación de la planta desalinizadora y sugirió que su construcción favorecería más a los hoteles que a los sectores populares, debido a su ubicación, pese a que ya había sido estructurado, socializado y avalado por entidades nacionales.

En los barrios donde se presta el servicio, llega una vez por semana, en la madrugada o no llega, por lo que para miles de familias, el acceso al agua sigue siendo una espera interminable.

“¿Nuestra inversión es para los hoteles?”: el reclamo presidencial

Desde el Consejo de Ministros que se realizó desde Montería, el presidente Petro expresó su molestia al conocer el lugar donde se instalaría la planta, cerca del sector de Gaira y del hotel Irotama.

“Me mostraron el mapa hace 10 o 15 días y la desalinizadora estaba junto al hotel. Entonces uno se pregunta: “¿Nuestra inversión pública es para el agua de los hoteles?”, indicó el mandatario.

El presidente dejó claro que no estaba dispuesto a invertir “medio billón de pesos” para beneficiar cadenas hoteleras y lanzó duras críticas contra funcionarios del Ministerio de Vivienda y del Viceministerio de Agua. “¿Los ricos del mundo no tienen plata para hacer su propia desalinizadora?”, reclamó.

Un proyecto técnico, no improvisado

Para la administración distrital y los equipos técnicos, la desalinizadora no nació de la improvisación. Hace parte del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado, fue revisada por entidades nacionales y se articula con otras obras como la ampliación de El Curval y el fortalecimiento de El Roble.

La ubicación en el corredor sur permitiría abastecer sectores como Gaira, La Paz y Cristo Rey, y redistribuir caudales hacia otras zonas. Por eso, para muchos actores locales, hay razones de fondo y justificadas para que la planta se encuentre en el lugar planteado.

El gremio hotelero responde: “la planta no es solo para los hoteles”

Tras las declaraciones del presidente, el gremio hotelero y turístico, a través de Cotelco Magdalena, defendió la ubicación del proyecto y rechazó que esté diseñado únicamente para beneficiar al sector turístico.

Según el gremio, la localización responde a criterios técnicos establecidos en el Plan Maestro, viabilizado por el Ministerio de Vivienda en 2025, y hace parte de un proyecto estratégico para la Nación. Cotelco recordó que “el impacto de la obra alcanzaría a más de 585 mil habitantes de la zona urbana y que no se trata de una solución focalizada”.

También destacó que hoteles como Irotama generan empleo para cientos de familias en barrios populares y han invertido en plantas de tratamiento como parte de su compromiso ambiental.

La Alcaldía responde: “no es un privilegio, es una solución para toda la ciudad”

La Alcaldía de Santa Marta aseguró que la ubicación de la planta en Pozos Colorados fue definida junto con el Gobierno Nacional y responde a criterios estrictamente técnicos.

El secretario de Infraestructura, Luis Felipe Gutiérrez, afirmó que la producción de agua no estará destinada exclusivamente al turismo y que en el corredor sur existen más de 10.000 usuarios vulnerables en barrios como Gaira, La Paz y Cristo Rey. “Esta planta es para la gente, no para los hoteles”, sostuvo.

La administración explicó que, al producir agua en el sur, el sistema actual podrá liberar caudal hacia el norte, donde vive cerca del 75 % de la población y se concentra la mayor crisis.

La Alcaldía reiteró que el proyecto sigue en pie y que será ambientalmente responsable. De igual forma, la exgerente de la Essmar Isis Navarro aseguró que “la elección del lote no fue un capricho”

Así como aseveró que “parece que una vez más Santa Marta se quedó con los crespos hechos en la solución definitiva del agua”.

Navarro recordó que el predio fue escogido por razones técnicas relacionadas con la extracción marina y la estabilidad de la planta, por lo que cree que convertir el debate en una lucha entre ricos y pobres termina perjudicando a los más vulnerables. “No importa dónde esté la planta, importa que haya agua (...). No importa si la planta queda en Taganga, en Gaira o en la Bahía. Lo que importa es que Santa Marta tenga agua”.

Una historia que se repite

En Santa Marta, la crisis del agua ha sido una constante. La desalinizadora parecía marcar un punto de inicio a una solución estructural, pero hoy vuelve a quedar en suspenso.

En los barrios donde el agua se almacena en albercas y baldes, la gente se pregunta si otra vez todo quedará en anuncios y promesas. La crisis ha pasado por alcaldes, interventores y planes fallidos.

Lo nuevo es que, cuando por fin había una ruta clara, el proyecto puede quedar expuesto a desacuerdos políticos.

En los barrios donde el agua llega en carrotanques, nadie discute si el lote queda al norte o al sur. Solo importa si mañana habrá agua.