¿Recuerda la promesa del parque con mar en Medellín? Así avanza el proyecto

Con la renovación de las pistas de ciclismo y atletismo, que pasarán de 1,5 km a 3 km, y de la zona verde central ubicada entre el inicio de esta pista y el coliseo Carlos Mario Hoyos, el Distrito de Medellín continúa la intervención del Gran Parque Medellín donde, además de mar y playa, el alcalde Federico Gutiérrez prometió la renovación previa de la pista de BMX Mariana Pajón y de la Unidad Deportiva María Luisa Calle.

De acuerdo con la alcaldía, se intervendrán 60.000 metros cuadrados, que incluyen la renovación del gimnasio al aire libre, las zonas peatonales, la zona agility y la rotonda central. Las obras también contemplan la actualización de las redes eléctricas e hidrosanitarias, las edificaciones existentes, las estancias y el mobiliario urbano.

El gerente de la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU), Emiro Valdes, señaló que “ya iniciamos las obras de lo que es la zona central. La pista de ciclismo se renovará completamente, con demarcación, cerramientos y nuevas pistas internas para senderismo y también para trote al interior de las zonas verdes”.

El plazo de ejecución de esta nueva fase es de seis meses y la inversión supera los COP 20.000 millones, que hacen parte de los COP 195.000 millones que se invertirán por la Alcaldía de Medellín en las 21 hectáreas del Gran Parque Medellín.

¿Qué se hará en esta etapa de intervención?

Un gimnasio al aire libre totalmente renovado.

La modernización de la rotonda central y las zonas verdes.

Actualización de redes eléctricas e hidrosanitarias y de las edificaciones existentes.

Nuevos espacios como una zona agility (para mascotas), áreas peatonales, estancias y mejoramiento del circuito interno de trote.

El Instituto de Deportes y Recreación (Inder) y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU) cercaron el paso a la zona central para dar inicio a las obras. Sin embargo, la pista de ciclismo y de atletismo permanece abierta mientras las intervenciones avanzan en otros frentes.

También se anunció que en los próximos meses iniciará la intervención de la zona acuática del parque, que incluye un espacio que se asemejará a una playa con mar, el cual permitirá practicar deportes acuáticos y actividades lúdicas. Además, contará con dos piscinas olímpicas, dos semiolímpicas y una que simulará las olas.