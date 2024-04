La historia del joven que se salvó de morir tras caer de un octavo piso

Santiago Arrieta sobrevivió a una caída de un octavo piso en Bucaramanga. Foto: Hospital Internacional De Colombia

Lo que le pasó a Santiago Arrieta es algo que muy pocas veces se ve. El joven de 19 años logró sobrevivir a una caída de ocho pisos de altura. Tras dos meses de intervenciones y tratamiento, logró volver a su casa, por lo que su historia se puede considerar única, ya que menos del 10 % de las personas que sufren este tipo de accidentes logra sobrevivir y son muchas menos las que no quedan con secuelas que puedan limitar su vida.

El hecho se presentó el pasado 2 de febrero en Bucaramanga. Arrieta salió al supermercado y al regresar a su casa se dio cuenta de que no había sacado las llaves, por lo que en lugar de llamar a alguien para pedir ayuda, vio que estaba abierta la ventana de la cocina, que estaba junto a las escaleras del edificio, por lo que intentó entrar por allí.

El plan no le salió bien: “es que me apoyé en el borde de la escalera para intentar alcanzar la ventana de la cocina, me resbalé y caí”, indicó el joven a Vanguardia. La caída fue al vacío, a más de 20 metros de altura, por lo que al momento de ser auxiliado presentaba múltiples fracturas y traumatismos en el cuerpo.

De acuerdo con el doctor Luis Alberto Salazar, coordinador médico del instituto de ortopedia del Hospital Internacional de Colombia, Arrieta fue atendido con una fractura facial, maxilofacial, una lesión pélvica del libro abierto, así como con un tromboembolismo pulmonar, del que no se salva el 80 % de las personas que lo presentan. Ante esto, en el caso tuvieron que involucrarse 12 especialistas dentro asistencial.

Les tocó organizarse, poner un cronograma para intervenir al joven. En total fueron siete cirugías, algunas de las cuales se hicieron con intervalos de ocho días, lo que hizo que Arrieta estuviera por más de un mes internado en la unidad de cuidados intensivos del hospital.

Pero la recuperación ha sido satisfactoria. Las imágenes que han llamado la atención son las del joven apoyado de un caminador dando pequeños pasos. Ya le dieron salida del hospital y ya en su casa espera terminar de recuperarse de las lesiones.“Para mí estar en este mundo después de lo que me pasó significa una oportunidad para aprender a apreciar más mi propia vida, de hacer todas las cosas simples que antes podía hacer y que no valoraba”, indicó a Caracol Radio, Arrieta.