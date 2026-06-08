La historia detrás de la muerte de la ballena piloto que intentaron rescatar en Tasajera

La ballena piloto fue encontrada varada varias veces en Tasajera. Foto: Corpomag

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Pese a los esfuerzos de pescadores, equipo médico y autoridades ambientales, la ballena piloto rescatada en Tasajera falleció durante la madrugada de este jueves mientras recibía atención especializada. El cetáceo había sido encontrado varado en repetidas ocasiones y llegó al centro de rescate en una condición crítica.

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Su partida deja tristeza entre quienes lucharon por salvarla y vuelve a poner sobre la mesa la importancia de proteger la vida marina y responder oportunamente a este tipo de emergencias.

La historia comenzó en las primeras horas del miércoles 3 de junio, cuando pescadores del corregimiento de Tasajera, en el municipio de Puebloviejo, reportaron la presencia de una ballena piloto (Globicephala sp.), también conocida como calderón de aletas cortas, que permanecía varada cerca de la orilla.

Según el relato de la comunidad, el animal fue conducido en varias ocasiones hacia aguas más profundas con la esperanza de que retomara su rumbo, pero regresó repetidamente a la playa.

La escena movilizó a toda una comunidad. Los pescadores hicieron lo que estuvo a su alcance para ayudar al cetáceo mientras daban aviso a las autoridades ambientales. El comportamiento del animal, que volvía una y otra vez a la costa, era una señal preocupante.

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Especialistas explican que estos episodios suelen estar relacionados con problemas de salud, debilidad extrema, desorientación o alteraciones que afectan la capacidad de los mamíferos marinos para permanecer en mar abierto.

Tras recibir la alerta, se activó el protocolo de atención para mamíferos marinos y un equipo especializado de Corpamag, la Fundación CIM Caribe y el Centro de Vida Marina se desplazó hasta la zona para coordinar el rescate.

El operativo permitió trasladar al ejemplar, de aproximadamente 3,3 metros de longitud y cerca de una tonelada de peso, hasta el Centro de Rescate de Fauna Marina, donde comenzó una intensa carrera contra el tiempo para intentar salvarle la vida.

La autoridad ambiental informó que la maniobra de rescate se extendió durante varias horas por el tamaño del animal y las condiciones logísticas necesarias para garantizar un traslado seguro. “Una vez en el centro especializado, la ballena fue sometida a una valoración integral que incluyó procedimientos diagnósticos, análisis clínicos, hidratación, toma de muestras biológicas y tratamientos de soporte orientados a estabilizar su condición”.

Durante toda la noche, veterinarios y especialistas mantuvieron labores permanentes de atención y monitoreo. Sin embargo, los hallazgos preliminares indicaron que el cetáceo había ingresado con una condición física severamente afectada, posiblemente relacionada con los reiterados eventos de varamiento registrados antes de su rescate.

Hacia las 4:00 de la madrugada del jueves 4 de junio falleció mientras permanecía bajo observación médica. Aunque mostró intención de alimentarse, no logró retener el alimento suministrado.

Tras su muerte, el equipo técnico practicó la necropsia correspondiente y recolectó muestras biológicas que serán analizadas por especialistas para establecer con mayor precisión las causas que afectaron su salud.

Según las autoridades ambientales, estos estudios también aportarán información científica valiosa sobre esta especie, incluyendo aspectos genéticos y poblacionales que ayudarán a comprender mejor a los mamíferos marinos que habitan o transitan por las aguas del Caribe colombiano.

Las ballenas piloto y su presencia en la región

Las ballenas piloto, conocidas también como calderones, pertenecen a la familia de los delfines y se caracterizan por su comportamiento altamente social. Suelen desplazarse en grupos familiares o manadas de entre 10 y 50 individuos y habitan principalmente aguas profundas tropicales y subtropicales, donde se alimentan de peces y calamares.

Su presencia ha sido documentada en distintos sectores de la costa del Magdalena, incluyendo la Bahía de Gaira, El Rodadero, el Parque Nacional Natural Tayrona, Cinto, Guachaquita y otras áreas marinas de la región.

Aunque el desenlace no fue el esperado, Corpamag, la Fundación CIM Caribe y el Centro de Vida Marina destacaron la rápida reacción de los pescadores de Tasajera, quienes reportaron oportunamente la emergencia y apoyaron las labores de atención desde el primer momento. Su intervención permitió activar de manera inmediata la respuesta institucional y darle al animal una oportunidad de recibir atención especializada.

Mientras los análisis avanzan para esclarecer qué ocurrió, el caso se convierte en un llamado a fortalecer la protección de los ecosistemas marinos y la articulación entre comunidades, científicos y autoridades para responder ante este tipo de emergencias.