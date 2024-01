La maestra que murió junto a su familia en el derrumbe en la vía Quibdó-Medellín

Marcela Andrades viaja junto a su hermana Ana Víctoria, su hijo y su sobrina. Foto: Archivo particular

Un sentido homenaje realizaron los estudiantes de la Institución Educativa Monseñor Gerardo Valencia Cano de la sede La Portada, en Robledo (Medellín) a la maestra Ailyn Marcela Andrades. “Fue una excelente profesora que me dio muchos consejos y por eso hoy soy el estudiante que soy”, dijo uno de los niños en Noticias Caracol.

La maestra, oriunda de Chocó, es una de las 33 víctimas que deja hasta el momento el derrumbe sobre la vía Quibdó - Medellín, que se presentó en la tarde del pasado 12 de enero. Ella viajaba en el mismo vehículo junto a su hijo Yeilen de brazos, su hermana Ana Victoria y su sobrina Hedssy, mientras que quien iba conduciendo era un hombre que había sido hermano de crianza de ambas mujeres.

Todos se devolvían a Medellín, luego de pasar las fiestas de fin de año junto a su familia, en Quibdó. “Antes de la tragedia nos comunicamos con ellos e indicaron que estaban resguardándose y les habían dado comida, porque el derrumbe no los había dejado pasar”, indicó Jeffrey Palacios Sánchez, primo de las mujeres, a medios locales.

Tras conocerse el hecho, en la mañana de este sábado, la familia se trasladó al lugar de la emergencia para buscarlas.“Hasta que no aparezca el último de mis familiares, de aquí no me muevo. No doy pasos atrás, yo necesito a toda mi familia completa”, resaltó Hamlet Andrades, hermano de las dos mujeres.

Entre las primeras víctimas identificadas estuvo la niña, luego fueron encontradas las dos hermanas y finalmente el bebé.

Sobre Ailyn, José Luis Mosquera indicó a Caracol Noticias que ella era “una luchadora inalcanzable por la comunidad, una gran profesora, una gran mujer, alegre, que siempre irradiaba esa energía bonita. Era una excelente madre y quiero que todos la recuerden como era. Es duro decir que recordarla con alegría, porque nuestro corazón está empañado, pero, como digo, nunca mueren las personas que quedan en el recuerdo”.

Por su parte, Palacios Sánchez hizo un llamado similar al de Mosquera y varios de los familiares de las víctimas, quienes recordaron que otros deslizamientos ya han dejado personas fallecidas sobre esta vía conocida como la de la muerte. “Ya es hora que los organismos de control y el Gobierno Nacional se ponga las pilas, porque no podemos seguir colocando los muertos. Hoy nos tocó a nosotros y antes a otras familias y no sabemos cuántos muertos más va a poner esta vía”.