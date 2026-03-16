La tierra se tragó terraza de una casa: tres familias fueron reubicadas en Santa Marta

La tierra cedió nuevamente en Villas de Alejandría y arrastró la terraza de una vivienda, dejando un vacío peligroso. Foto: Alcaldía de Santa Marta

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Un nuevo colapso de tierra volvió a encender las alarmas este domingo 15 de marzo en la urbanización Villas de Alejandría, en Santa Marta, donde parte del suelo cedió repentinamente en la manzana G y arrastró la terraza de una vivienda, dejándola peligrosamente suspendida sobre un vacío que amenaza con seguir ampliándose. La emergencia dejó daños en al menos tres casas y obligó a la evacuación preventiva de varias familias.

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Según relataron residentes del sector, el desprendimiento ocurrió en cuestión de segundos y fue precedido por un fuerte estruendo que alertó a los vecinos. Cuando salieron de sus casas se encontraron con una escena alarmante: la tierra abierta, la terraza desplomada y la vivienda al borde del abismo.

“Eso sonó durísimo, como si algo se hubiera partido. Cuando salimos, ya la tierra se había ido con parte de la casa. Quedó prácticamente colgando”, relató un vecino del sector, quien aseguró que desde hace días venían notando grietas y señales de debilitamiento en el terreno.

Señalan fuga en obras de alcantarillado

Los habitantes de Villas de Alejandría sostienen que el hundimiento estaría relacionado con una fuga de aguas residuales proveniente de las obras de instalación de una nueva tubería de alcantarillado que actualmente se ejecutan en la zona.

De acuerdo con versiones de la comunidad, durante el sábado una tubería habría quedado abierta, permitiendo que el agua se filtrara durante varias horas en el subsuelo. Esa filtración, aseguran, fue socavando lentamente la tierra hasta provocar el colapso del terreno.

“Eso estaba avisado. La tierra venía cediendo y nadie hizo nada. La obra se está haciendo sin los controles necesarios y ahora estamos viendo las consecuencias”, afirmó otro residente del barrio, quien señaló que las excavaciones han generado debilitamiento del suelo en distintos puntos del sector.

El desplome también arrastró un árbol de gran tamaño, que terminó cayendo sobre una de las viviendas afectadas y causó daños adicionales en su estructura.

Un riesgo latente

La situación en el sector continúa siendo inestable. Durante el cubrimiento de la emergencia, incluso un árbol cercano se desplomó en medio de la inestabilidad del terreno, evidenciando el riesgo que enfrentan quienes permanecen en la zona.

Los residentes temen que el hundimiento pueda extenderse hacia otras viviendas cercanas si no se adoptan medidas urgentes para estabilizar el terreno.

“Lo que preocupa es que la tierra sigue agrietada. Uno siente que en cualquier momento puede volver a ceder”, expresó una habitante del sector.

Alcaldía ordena reubicación temporal

Tras conocerse la emergencia, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo Cuello, se trasladó hasta la urbanización junto con equipos de la Oficina de Gestión del Riesgo, la Gerencia de Infraestructura y la Empresa de Servicios Públicos del Distrito (Essmar), con el fin de evaluar la situación y coordinar las acciones de respuesta.

De acuerdo con la administración distrital, el colapso se produjo en un antiguo tramo del colector sanitario que no había sido intervenido durante más de 25 años y que actualmente estaba siendo objeto de trabajos para su renovación.

El mandatario anunció que las familias cuyas viviendas presentan mayor riesgo serán reubicadas de manera temporal mientras se adelantan las intervenciones necesarias para corregir la falla y estabilizar el terreno.

“Los traumatismos que se les generaron a las diferentes viviendas corren por cuenta de la Alcaldía de Santa Marta. Nos vamos a poner de acuerdo con los dueños de las casas para repararlas. Ese es nuestro compromiso con la comunidad”, señaló Pinedo.

La administración distrital también informó que en los próximos días se realizará una mesa técnica con participación de la comunidad y organismos de control para revisar el desarrollo de las obras y definir las acciones necesarias para evitar que la emergencia se repita

Mientras tanto, en la manzana G de Villas de Alejandría, la imagen de la casa suspendida sobre el vacío se ha convertido en símbolo del temor que hoy acompaña a los residentes del sector, quienes esperan que esta vez las soluciones lleguen antes de que la tierra vuelva a ceder.