Las cosas que encontraron en la zona del accidente del avión de Satena en Norte de Santander

Integrantes del Grupo de Búsqueda y Resacate Aeronáutico de Colombia (BRAC) remueven los restos de un avión que se estrelló el 28 de enero de 2026 en zona rural del municipio de La Playa de Belén. Foto: EFE - Mario Caicedo

La Dirección de Investigación de Accidentes de la Aeronáutica Civil terminó el reconocimiento técnico, la primera fase del proceso para identificar las causas del accidente del avión de Satena en Norte de Santander, en el que murieron 15 personas, incluido el representante a la Cámara Diógenes Quintero.

En este reconocimiento, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que se logró la recuperación de la caja negra y la grabadora de datos de vuelos, que serán importantes para acelerar la investigación sobre las causas del accidente.

“Lo nuevo que aporta bastante al proceso investigativo es el hallazgo de lo que se llama la caja negra, que es un grabador de datos de vuelo y también de audio o de voz de cabina. Ese elemento va a permitir seguramente fortalecer unas hipótesis, unas líneas, digamos, de investigación”, dijo a Noticias Caracol la ministra.

Sumado a esto, se conoció que el accidente se dio a 2.045 metros de altura sobre el nivel del mar, bajo condiciones climáticas complejas y con alta nubosidad, pero de la que ya pudieron extraer varias piezas de la aeronave con el uso de helicópteros.

Esto ha sido importante, debido a que el ingreso al sitio no solo ha sido difícil para los investigadores por las condiciones del terreno (se debe caminar por tres horas desde el lugar donde alcanzan a llegar los vehículos), sino además por la situación de seguridad que enfrenta el Catatumbo por cuenta de los enfrentamientos entre el Frente 33 de las disidencias de las Farc y el ELN.

“Es un lugar bastante lejano, no hay casi internet, no hay señal”, añadió el director general de la Aeronáutica Civil colombiana, Luis Alfonso Martínez.

Objetos encontrados en el avión

En medio de la inspección, cuya prioridad era el rescate de la caja negra, las autoridades han señalado que también se logró encontrar los grabadores de datos de vuelo, los grabadores de voz de cabina y la baliza de emergencia, lo que podrá acelerar el esclarecimiento de los hechos.

Sumado a esto, se conoció la última comunicación de los pilotos del avión con la torre de control, en la que piden permiso de descenso para el aterrizaje, pero en ningún momento alertan de alguna dificultad con la aeronave.

Sobre la experticia de los pilotos Miguel Vanegas y José de la Vega, el coronel Álvaro Bello, director técnico de investigación de accidentes de la Aeronáutica Civil, aseguró que contaban con más de 10.000 y 7.000 horas de vuelo, mientras que sobre el avión accidentado especificó que se trataba de un Beechcraft 1900, con matrícula HK4709, que se puso en marcha en 1995, que sumaba más de 32.000 horas de vuelo.

No obstante, resaltó que la aeronave tenía todos los requisitos requeridos por la Aerocivil para seguir operando.

¿Qué pasó con el avión de Satena que cayó en Norte de Santander?

Sobre el mediodía del pasado miércoles 28 de enero, una alerta lanzaron las autoridades aéreas tras la desaparición del avión HK4709, mientras cubría la ruta Cúcuta - Ocaña. Primeras versiones indicaban que la aeronave había desaparecido del radar sobre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, en el centro del Catatumbo.

A la par, habitantes de la vereda Curasica alertaron de un fuerte estruendo en zona boscosa, por lo que armaron una comisión para investigar lo que ocurría. En el recorrido hallaron los restos del avión, que se había accidentado y del que no quedaron sobrevivientes.

En el avión iban 13 pasajeros y dos tripulantes, entre los que se destaca el representante a la Cámara Diógenes Quintero, el candidato Carlos Salcedo Salazar, el exconcejal de Ocaña Juan David Pacheco Mejía y su esposa Maira Alejandra Sánchez Criado.

En la lista también está María del Carmen Díaz Rodríguez y su esposo Rolando Enrique Peñalosa Gualdrón, quien era neurólogo de la E.S.E. Hospital Emiro Quintero Cañizares. Además, iban en el vuelo María Torcoroma Álvarez Barbosa, María del Carmen Díaz Rodríguez, Maira Alejandra Avendaño Rincón, Anayisel Quintero, Karen Liliana Parales Vera, Anirley Julio Osorio, Gineth Rincón, Natalia Cristina Acosta Salcedo y los pilotos Miguel Vanegas y José De la Vega.