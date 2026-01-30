Se conoció el último audio del avión de Satena que se accidentó en Norte de Santander

Personal de búsqueda y rescate llegó este jueves a la zona donde se registró el accidente. Foto: EFE - Mario Caicedo

Tras la llegada de una comisión especial de la Dirección Técnica de Investigación de la Aeronáutica Civil, las autoridades confirmaron el hallazgo de la caja que quedó en manos del equipo de investigación. Estos elementos serán parte clave en las indagaciones para determinar qué ocurrió con el avión de Satena que el miércoles 28 de enero se estrelló en zona rural de La Playa de Belén, dejando como resultado 15 personas muertas.

Desde temprano, la Aerocivil indicó que ya se había hecho el hallazgo de las grabadoras de datos y las cajas negras, fundamentales para el análisis técnico. Mientras que horas más tarde, la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, confirmó que ya estaban bajo el poder de la Aeronáutica.

Sumado a esto, el director de la Aeronáutica Civil, Luis Alfonso Martínez, explicó que este hallazgo será fundamental para acelerar la investigación, ya que con las grabaciones de cabina y los datos del vuelo se facilita el contraste de información.

Sumado a esto, las autoridades dieron a conocer la última comunicación de los pilotos con la torre de control en Cúcuta, en la que señalan que ya estaban listos para iniciar el descenso para aterrizar en el aeropuerto de Cúcuta.

Piloto: Cúcuta, aproximación, Satena 8849, estaría listo descenso

Torre de control: Satena 8849, descenso a discreción, sin tránsito reportado. Notifique 10 millas antes de Ocaña.

Piloto: Llamará 10 millas fuera y descenso a discreción.

Torre de control: Satena 8849, comunique autoanuncios en Ocaña.

Poco después, el avión salió del radar de las autoridades, justo cuando se encontraba entre los municipios de Hacarí y La Playa de Belén, en pleno Catatumbo, donde precisamente horas más tarde fue encontrada la aeronave accidentada.

“Ese elemento va a permitir seguramente fortalecer unas hipótesis y al final tiene que haber una conclusión de las causas de lo ocurrido”, añadió la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas.

El avión Beechcraft 1900, con matrícula HK-4709, que operaba para Satena y cubría la ruta Cúcuta - Ocaña, cayó en la vereda Curasica del municipio de La Playa de Belén, en Norte de Santander.

El hallazgo fue hecho por la comunidad que confirmó a las autoridades que no hubo sobrevivientes de la tragedia. En la aeronave iban dos pilotos, con más de 20 años de experiencia, y 13 pasajeros, entre los que estaba el congresista Diógenes Quintero.

Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal en Cúcuta, desde donde se organiza la entrega a sus familiares.