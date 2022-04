Las razones por las que Tico Mercado es acusado por intento de feminicidio

Tico Mercado habría golpeado a su expareja tras una parranda en la vivienda de la mujer en octubre de 2021. Foto: tico mercado

El Juzgado Segundo Penal Ambulante con Funciones de Control de Garantías de Valledupar envió a la cárcel al artista vallenato Alberto Antonio Mercado Suárez, conocido como Tico Mercado, quien fue capturado el pasado fin de semana por una denuncia que hizo su expareja el año pasado, quien indicó que la agredió físicamente mientras la insultaba y amenazaba con que la iba a matar.

Durante la audiencia, la Fiscalía le imputó el delito de tentativa de feminicidio agravado contra su excompañera sentimental Fernanda Ariza Valencia, ante las pruebas recopiladas de lo ocurrido el 13 de octubre de 2021.

Según describió en la audiencia el fiscal, Ariza terminó la relación en agosto del año pasado, pero el día de los hechos, la mujer invitó a Mercado a una fiesta en su casa, a donde, luego de que se fueron todos los invitados, volvió el músico con la excusa de que se le había quedado la cartera.

Luego de dejar por fuera a la mujer que le abrió la puerta, Mercado entró a la habitación de Ariza Valencia, con quien sostuvo relaciones sexuales, “pero por hechos que había acontecido en el transcurso de la parranda, donde este había observado que presuntamente Fernanda Ariza estaba chateando con otra persona, le arremete a golpes a ella, inclusive, en estado de desnudez”, indicó el fiscal.

En la golpiza, Mercado le habría tumbado un diente, fisuró el tabique de la mujer, así como Medicina Legal registró marcas de huellas y moretones en el cuello, lo que evidencia que intentó ahorcarla. Pese a que la joven intentó salir del cuarto, el músico, según narró el fiscal, la lanzó contra un matera. Fue justo ahí cuando le indicó que quería matarla, pero en ese momento intervino la madre de la joven.

El director de Fiscalía del Cesar, Andrés Palencia Fajardo, explica las diferencias de los delitos de lesiones personales y feminicidio, con relación al caso del compositor Tico Mercado, quien está preso en Valledupar. pic.twitter.com/10a6h6uDZ8 — INTERPOLITICO (@Interpolitico) April 6, 2022

“Me asfixió hasta que vio que casi me desmayo. Me agredió físicamente, me insultaba y me amenaza con que me iba a matar. Es la primera vez que me agrede físicamente, pero anteriormente me había agredido verbal y psicológicamente”, se lee en la denuncia hecha por la expareja del músico en Valledupar.

De acuerdo con la Fiscalía, además del dictamen de Medicina Legal, existen audios en los que se evidenciaría cómo Mercado amenazó a la joven. Esto fue suficiente para que el juez avalara su traslado a la cárcel Judicial de Valledupar, mientras avanza el proceso.

Mercado es oriundo de Maicao, en La Guajira, y reconocido por componer canciones como Olvídala, Dile, Que vuelva, Cuéntamelo y Yo soy quien sufre. Empezó a escribir desde los 12 años para reconocidos artistas vallenatos y s familiar de Omar Geles y Wilfran Castillo. Sus canciones han sido interpretadas por Miguel Morales, Jorge Oñate, Iván Villazón, Diomedes Díaz, Silvestre Dangond y el Binomio de Oro, entre otros.