Tico Mercado, compositor y cantante vallenato, fue capturado en Valledupar

Tico Mercado ha compuesto canciones para el Binomio de Oro y Silvestre Dangond. Foto: tico mercado

Después de que en noviembre del año pasado se emitiera una orden de captura en contra del compositor de música vallenata Alberto Antonio Mercado Suárez, las autoridades lo detuvieron en Valledupar, Cesar. De acuerdo con el relato de la denunciante, Fernanda Ariza Valencia, consignado en la Fiscalía el 14 de octubre de 2021, Mercado la habría agredido físicamente mientras la insultaba y amenazaba con que la “iba a matar”.

“Me asfixió hasta que vio que casi me desmayo. Me agredió físicamente, me insultaba y me amenaza con que me iba a matar. Es la primera vez que me agrede físicamente, pero anteriormente me había agredido verbal y psicológicamente”, se lee en la denuncia hecha por la expareja del músico en Valledupar.

El dictamen de Medicina Legal concluyó que la víctima sufrió agresión física, lo que provocó una incapacidad médico legal de 15 días, y sugirió una valoración por red hospitalaria, con el objetivo de descartar fractura nasal y manejo de dolor. Así mismo, los médicos recomendaron una valoración odontológica para descartar una luxación.

De forma virtual se llevó a cabo la audiencia preliminar del caso por el Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, en la que se legalizó la captura. La Fiscalía solicitó que la imputación de cargos y medida de aseguramiento se lleve a cabo el próximo 5 de abril, con el fin de analizar los celulares que están en cadena de custodia.

Ariza expresó en redes sociales: “Gracias a todos los que estuvieron apoyándome y dándome fuerza. Es un hecho que sin ustedes no habría podido mantenerme a flote. Es el inicio de un largo camino, pero que quede claro, ¡Si tocan a una respondemos todas!”.