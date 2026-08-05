Las tareas pendientes con las regiones que le quedan al gobierno entrante

Panorámica de La Mojana. Foto: PNUD

Además de los temas de seguridad que se han hablado en los empalmes regionales y que fueron protagonistas ayer en la cumbre que realizó el presidente electo Abelardo de la Espriella con los mandatarios de 10 ciudades, hay otros que piden atención del Gobierno Nacional por posibles crisis que puedan generar.

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