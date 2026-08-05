Claudia Carrasquilla renunció al Concejo de Medellín; asumirá cargo en el Gobierno nacional

Claudia Carrasquilla llegó al concejo de Medellín con apoyo del Centro Democrático. Foto: Prensa Claudia Carrasquilla

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En la mañana de este miércoles 6 de agosto, la concejal de Medellín Claudia Carrasquilla, del Centro Democrático, presentó su renuncia al cabildo para asumir un nuevo cargo en el electo gobierno de Abelardo de la Espriella, quien se posesionará este viernes 7 de agosto.

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La política, quien es conocida como la “Dama de Hierro” debido a su trayectoria dentro de la Fiscalía, donde investigó el crimen organizado y la seguridad en la capital antioqueña, presentó su renuncia tras aceptar el cargo de viceministra para las Políticas de Defensa y Seguridad de Colombia.

Carrasquilla recibió el ofrecimiento la semana pasada, durante el empalme regional en Ibagué, de manos del ministro de Defensa designado, el exgeneral Jorge Eduardo Mora, según indicó El Colombiano, pero se habría demorado en tomar la decisión, debido a sus intenciones de lanzarse a la alcaldía de Medellín para las siguientes elecciones.

Asumir el cargo en el Gobierno nacional le limitaría la participación. Aunque se formalizó su salida del cabildo, no se sabe si también oficializaría su retiro del Centro Democrático, ante las diferencias que se han dado en los últimos días entre el uribismo y el gobierno electo.

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Carrasquilla es abogada penalista y especialista en Procedimiento y Derecho Constitucional. Se hizo conocida como fiscal especializada contra el crimen organizado, posición en la que persiguió a bandas como el Clan del Golfo.

También fue abogada de CENIT Transporte y Logística de Hidrocarburos, donde investigó atentados y aprovechamiento ilícito de hidrocarburos, mientras que en 2022 intentó llegar al Senado con el aval de Cambio Radical, pero se quemó.

En el Concejo de Medellín fue presidenta de la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, así como recientemente fue una de las que denunció irregularidades en la Mesa de Paz Urbana, por lo que recibió amenazas. En su contra hay una acusación por presunto fraude procesal y falsedad ideológica en documento público por la posible manipulación de testigos en un caso que tuvo a su cargo como fiscal hace una década.