Lo que pasó con la avioneta que se salió de la pista despegando del aeropuerto de Nuquí

Un accidente de una avioneta se registró en el aeropuerto Reyes Murillo del municipio de Nuquí, en Chocó, en la tarde del pasado lunes 23 de febrero. La aeronave, en la que iban ocho personas, se salió de la pista antes del despegue, lo que causó un gran susto, aunque no dejó personas lesionadas.

“No pudo coger altura la avioneta, y al despegar, ya iba elevándose casi un metro más o menos, y no pudo, y alcanzó nuevamente a bajar. Entonces, como tenía todavía suficiente pista, siguió el recorrido, y cuando ya no tuvo más espacio, fue cuando se sale”, explicó a Caracol Radio la secretaria de gobierno del Chocó, Jeny Rivas.

Por su parte, Jhon Jaramillo Pandales, personero de Nuquí, quien era uno de los pasajeros de la aeronave, indicó que el hecho se registró sobre las 2:40 p.m. y resaltó que la experticia del piloto evitó que se registrara una tragedia, ya que los seis pasajeros y dos tripulantes salieron ilesos del accidente. “Fue una experiencia traumática”, indicó el funcionario.

Las ocho personas recibieron atención médica en el lugar. La aeronave terminó chocando contra una de las rejas de la pista, por lo que solo presentó daños estructurales en su parte delantera.

Ante lo ocurrido, la Dirección Técnica de Investigación de Accidentes (DIACC) de la Aeronáutica Civil anunció que iniciará investigaciones para determinar las razones por las que la aeronave HK5245 no pudo despegar de la pista. La avioneta tenía previsto llegar a Quibdó, en Chocó.

El aeropuerto de Nuquí tiene una pista de aproximadamente 1.180 metros de donde salen y entran vuelos comerciales a ciudades como Medellín y Bogotá, pero también a Guachalito, Joví, Coquí y el Parque Nacional Natural Ensenada de Utría, en Chocó. Por lo ocurrido, habitantes del municipio han reiterado la necesidad de reforzar las medidas de control dentro del aeropuerto.