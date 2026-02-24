Violento robo a padre e hijo de seis años en Santa Marta; ofrecen recompensa por responsable

El delincuente tumbó de una moto a un hombre y su hijo de seis años, para quitarles sus pertenencias. Foto: Captura de pantalla

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un padre de familia y su hijo de seis años fueron víctimas de un violento atraco en el sector Bavaria, en Santa Marta, cuando se movilizaban en motocicleta tras salir del colegio. Dos hombres armados los interceptaron en la Avenida de Los Estudiantes con calle 22, los hicieron caer al pavimento y los encañonaron para robarles sus pertenencias.

Lea: Enfrentamientos entre grupos armados mantienen la tensión en la Sierra Nevada de Santa Marta

El hecho ocurrió en la carrera 12 (avenida de Los Estudiantes) con calle 22, antes de llegar al Rumbódromo de Santa Marta, en una zona con alto flujo estudiantil y vehicular. Videos difundidos en redes sociales muestran el arma de fuego utilizada y la huida de los responsables.

El hecho se suma a una cadena de delitos que hoy golpea a la ciudad: raponazos desde motocicletas, jalones de bolsos, cosquilleo en zonas comerciales, robos en buses, hurtos en semáforos, atracos a mano armada y ataques en los que las víctimas son tumbadas de sus vehículos para ser asaltadas.

“Ya ni ir por nuestros hijos es seguro”

La indignación entre padres y madres de familia no se hizo esperar. Aseguran que recoger a sus hijos del colegio se ha convertido en una actividad peligrosa. “Uno sale con miedo. Ya no es solo cuidar a los niños del tráfico, sino también de los delincuentes”, expresó una madre de familia.

En Santa Marta un padre que acababa de recoger a su hijo del colegio fue tumbado de su moto por delincuentes que se llevaron sus pertenencias, sin importar que el niño estaba con él.



¿Qué está pasando con la seguridad? pic.twitter.com/Ny2DMVRxBS — Momentos Virales (@momentoviral) February 23, 2026

La comunidad denunció la falta de presencia policial permanente en horarios de entrada y salida escolar, cuando aumenta el flujo de estudiantes. Según los habitantes, los delincuentes conocen estos horarios y aprovechan la ausencia de controles.

Le puede interesar: ¿Cómo funcionará el cierre de carril en la avenida Regional de Bello? Será por casi un año

Para el promotor y analista en seguridad ciudadana Rafa Maestre, lo ocurrido con el padre y su hijo refleja el fracaso de las estrategias actuales. “En Santa Marta se ha disparado el hurto a mano armada. Hoy la gente no puede caminar, andar en moto ni en carro sin riesgo. Llegan sujetos en motocicleta, amenazan con armas de fuego y le quitan todo al ciudadano”.

Maestre advirtió que la delincuencia también golpea a los comercios. “Están entrando a locales, intimidando a trabajadores y clientes. La ciudadanía tiene miedo”, sostuvo.

También cuestionó el uso de los recursos policiales. “Las estrategias no están funcionando. Vemos policías acompañando operativos de tránsito, en vez de vigilar barrios, vías y rutas de escape”, indicó.

Alcaldía ofrece recompensa

Tras registrarse el crimen, el alcalde de Santa Marta, Carlos Pinedo, rechazó el robo y señaló que la Secretaría de Seguridad y la Policía desplegaron acciones para capturar a los responsables. “La seguridad de nuestros niños y de todos los samarios es prioridad. Que los bandidos sepan que aquí solo hay dos caminos: la cárcel o el cementerio”.

Por su parte, la Policía de Santa Marta anunció que se ofrece una recompensa de COP 10 millones por información de los responsables del atraco, así como se dispuso un componente especial de investigación criminal e inteligencia policial para identificar, ubicar y capturar a los delincuentes.

“Invitamos a la comunidad a suministrar información oportuna que permita avanzar en las investigaciones, a través de la línea de emergencia 123, garantizandoabsoluta reserva”, añadió la Policía.