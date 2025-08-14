Lo que se sabe de la mujer que murió tras ser hallada con quemaduras en Manizales

La mujer de 27 años fue hallada el pasado 12 de agosto y trasladada al Hospital Universitario de Caldas. Foto: Getty Images - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una mujer de 27 años, identificada como Angie Tatiana Guerra Giraldo, murió en el Hospital Universitario de Manizales tras ser encontrada en la madrugada del martes 12 de agosto con quemaduras de primer y segundo grado en el 45% de su cuerpo, dentro de una residencia de la Galería, en Manizales.

Lea: Campesino sufrió heridas luego de que le explotara el celular en el bolsillo

El hombre que acompañaba a la mujer en el lugar, de 37 años, sufrió quemaduras leves, por lo que fue llevado al mismo centro asistencial, según indicó la Policía Metropolitana de Manizales, que a su vez advirtió que aunque el sujeto no está capturado, sí está vinculado a la investigación por las causas de la muerte dela joven.

“Según algunas versiones, este (el hombre) habría rociado alcohol sobre ella y en la habitación. Posteriormente, prendió fuego; esto porque ella manifestó que ya se quería retirar del lugar”, dice el reporte de la Policía de Manizales.

Puede interesarle: Procuraduría exigió a Santa Marta cumplir orden sobre problemas del alcantarillado

Parte de la hipótesis de las autoridades es confirmada por el mismo sujeto señalado, quien aceptó que roció alcohol sobre la joven, pero indica que no le prendió fuego, sino que habría sido ella misma quien lo provocó. Las autoridades investigan las circunstancias, dado que en la habitación se habría encontrado alcohol y, al parecer, otras sustancias.

Sobre esto, el secretario (e) del Interior de Manizales, Juan Felipe Álvarez, explicó que ellos “estaban en una residencia en el sector de la Galería y consumieron aparentemente bebidas embriagantes y algunas sustancias psicoactivas. Se acostaron a dormir, se levantaron y luego tuvieron algún tipo de discusión y, en medio de la situación, regaron alcohol; como en la habitación estaban fumando, se prendió el colchón donde estaban estas dos personas, resultando mayoritariamente lesionada la mujer”.

El funcionario añadió que las personas que estaban en el lugar, al escuchar los gritos, tumbaron la puerta y “vieron a la mujer entre las llamas y procedieron a retirarla del lugar. Lo mismo hicieron con otro hombre que estaba allí, presuntamente inconsciente. Después llegaron los organismos de socorro y los trasladaron a centros médicos”.

Tras la muerte de Guerra, la alcaldía de Manizales señaló que “las autoridades competentes adelantan las investigaciones para esclarecer lo ocurrido. Desde la administración reiteramos nuestro compromiso con la protección de las mujeres y hacemos un llamado a reportar cualquier situación de violencia a través de nuestra línea de atención 123, opción 3″.

A su vez, la Secretaría de las Mujeres y Equidad de Género de Manizales expresó que “esperamos que los hechos en los que se produjo su deceso sean esclarecidos por las autoridades competentes. Enviamos un mensaje de solidaridad a sus familiares y allegados”.