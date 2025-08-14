Campesino sufrió heridas luego de que le explotara el celular en el bolsillo

El campesino tuvo heridas en el 3 % de su cuerpo. Foto: Captura de pantalla

En el hospital San Juan de Dios de Armenia se encuentra el campesino Arbey Pacheco, quien resultó herido en la mañana del pasado martes 12 de agosto, luego de que su celular le explotó en el bolsillo de su pantalón.

Según explicó el veedor Carlos Arturo López Ríos, Pacheco se preparaba para irse al cafetal en el que trabaja, cuando se presentó el hecho que le dejó quemaduras en varias partes de su cuerpo, incluidos sus genitales. “Corre peligro su vida por las heridas y quemaduras”, añadió López.

Por su parte, Mariani Novoa, esposa del campesino herido, explicó que “él sintió que le explotó algo en el bolsillo del pantalón. Él, debido a que se vio en llamas, corrió hacia la estufa pensando que había pasado ahí, pero al verse envuelto en llamas, rapidito se quitó la ropa. Tenía quemadas las piernas”.

Sobre la situación de Pacheco, la gerente del Hospital San Juan de Dios de Armenia, Diana Carolina Castaño, explicó a medios locales que se encuentra estable, así como presenta quemaduras en el 3% de su cuerpo, lo que no pone en peligro su vida.

Por su parte, la familia habilitó el número 321 6293443 para recibir ayudas a través de Nequi, que les permita cubrir los gastos de hospitalización y cuidados de Pacheco.

De igual forma, el veedor López Ríos pidió a las autoridades que se tomen acciones para “que se prevengan este tipo de situaciones que ponen en peligro la vida de todo el pueblo colombiano (...). Lo voy a guardar (el celular) como antecedente para que realmente se haga algo y se eviten estos accidentes que ponen en peligro la vida”.