Lo que se sabe de los jóvenes desaparecidos y hallados muertos en Ciénaga

Los jóvenes tenían similares rasgos físicos y se llamaban David. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Gran incertidumbre ha generado en Ciénaga, Magdalena, el hallazgo de los cuerpos de tres jóvenes que el pasado viernes habían desaparecido. Se trata de Aly David Suárez, de 21 años; Kevin David Burgos Rodríguez, de 21, años, y Anderson David Torres, de 22 años, quienes registraban signos de tortura.

Lea: Hallaron el cuerpo del adolescente arrastrado por un arroyo en Soledad, Atlántico

De acuerdo con las autoridades, los primeros cuerpos encontrados fueron los de Burgos y Suárez, quienes fueron dejados en la quebrada La Aguja Media. Horas más tardes se reportó el hallazgo de Torres en el sector de la Loma de Picachú, sobre la Troncal de Oriente, en el municipio de Zona Bananera.

Familiares de Rodríguez señalaron que lo vieron por última vez el pasado viernes 26 de septiembre, cuando dos sujetos lo recogieron en una motocicleta y el joven le indicó a su hermana que ya regresaría. El conductor del vehículo no sería conocido por la comunidad.

Las autoridades señalan que la Policía Judicial y el CTI de la Fiscalía adelantan las investigaciones para determinar las motivaciones del crimen, así como para dar con los responsables. Los cuerpos fueron trasladados a Medicina Legal para determinar las causas de la muerte.

Le puede interesar: Declararon toque de queda en Anorí tras ataque que dejó a un uniformado muerto

Para la comunidad es relevante que las tres víctimas tenían el mismo nombre y similar contextura física. Las familias pidieron que los crímenes no queden impunes y se determine si los casos están relacionados con grupos armados que tienen presencia en la zona.

A la par, en el parque Tayrona fue hallado muerto Julio César Cotes Cantero, egresado del programa de Finanzas, Fintech y Comercio Exterior de la Universidad Sergio Arboleda. Mientras las autoridades señalan que se trató de un ahogamiento, la familia ha cuestionado que el joven se encontraba con camisa y jean, por lo que pidieron investigar si se podría tratar de un homicidio.

El caso fue asumido por la Fiscalía. Se investiga si el caso tendría relación con una disputa por tierras en la región.