Declararon toque de queda en Anorí tras ataque que dejó a un uniformado muerto

Imagen de referencia. El más reciente ataque se dio en una vereda cercana al casco urbano. Foto: El Mundo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Tras el ataque que se registró el pasado 30 de septiembre en el municipio de Anorí, que dejó un uniformado muerto y tres más heridos, la alcaldía del municipio decidió declarar el toque de queda nocturno en el casco urbano hasta el próximo 7 de octubre.

Lea: Dos accidentes en Envigado provocaron choque múltiple y muerte de adulto mayor

La restricción en la movilidad se aplica entre las 9:00 p.m. y las 4:30 a.m. del siguiente día. Sumado a esto, la administración local decidió ordenar el cierre vehicular de la calle Montúfar o Calle Larga entre la calle de La Capilla y la calle de la Cooperativa Riachón.

A estas medidas se sumó la prohibición de parrillero en moto durante la noche, entre las 6:00 p.m. y las 6:00 a.m., así como de todo tipo de vehículo por el parque principal del casco urbano, entre las 6:00 p.m. y las 4:30 a.m. A la par, se modificaron los horarios de los lugares de rumba y venta de licor, que ahora solo podrán operar de 10:00 a.m. a 8:30 p.m.

Por último, se restringió el transporte de escombros, cilindros de gas y trasteos por el casco urbano desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. Con estas medidas buscan contrarrestar la oleada de violencia que se registra en la región.

Le puede interesar: Las presuntas negligencias que rodean la muerte de Liam Rodríguez en La Calera

La emboscada, de la que fueron víctimas los uniformados esta semana, se registró en la vereda Las Lomitas, una población muy cercana al casco urbano de Anorí, lo que ha generado preocupación entre la comunidad.

En el hecho falleció el subteniente Brayan David Bello Serrano, mientras que entre los heridos están los soldados profesionales Santiago Salazar Cardona, Ángelo Ortiz Avendaño y Anuar Segundo Jarariyu Epieyu.