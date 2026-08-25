Sale el comandante de la Policía del Atlántico, coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval

El uniformado llegó a dirigir la Policía del Atlántico en noviembre de 2025. Foto: Alcaldía de Barranquilla - Policía del Atlántico

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En medio de la implementación de una nueva estrategia de seguridad para enfrentar a los grupos armados que afectan a Barranquilla y su área metropolitana, se conoció la salida del comandante de la Policía del Atlántico, el coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, quien ahora pasará a un cargo dentro de la institución a nivel nacional.

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Sánchez Sandoval dejará la comandancia en el Atlántico, la cual asumió en noviembre de 2025, para asumir la dirección de Talento Humano de la Policía Nacional.

En comunicado, la Policía del Atlántico resaltó que “durante su periodo como comandante, el coronel Sánchez Sandoval lideró estrategias clave enfocadas en la consolidación de la seguridad ciudadana, la prevención del delito y la protección de las comunidades en los municipios del departamento”.

A esto añadieron la articulación con las autoridades territoriales y los líderes comunitarios en los diferentes municipios del departamento para “fortalecer la convivencia y responder a las necesidades de seguridad de los atlanticenses”.

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Por el momento, no se conoce quién lo reemplazará en el cargo. Sobre esto, la Policía del Atlántico señaló que se prepara el relevo, por lo que próximamente indicarán la fecha de transmisión del mando y el nombre del nuevo designado.

Sánchez Sandoval es de Guayatá, Boyacá, tiene 49 años y 29 años al servicio de la Policía Nacional. Es administrador policial de la Escuela de Cadetes de Policía General Francisco de Paula Santander, así como cuenta con especializaciones en Investigación de Accidentes de Tránsito, Alta Gerencia de la Defensa Nacional y Seguridad.

Ha ocupado varios cargos dentro de la Policía. Además de ser comandante del Valle de Aburrá y jefe en diferentes áreas de la dirección de Inteligencia, ya había estado en la Dirección de Talento Humano de la Policía Nacional.

Entre sus prioridades al asumir la comandancia de la Policía del Atlántico estuvo reforzar la convivencia y enfrentar las dinámicas delincuenciales que afectan al departamento.