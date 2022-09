Los argumentos de Quintero para limitar la circulación de los carros a gasolina

En el Clinton Global Initiative, Quintero afirmó que había una urgencia por enfrentar la contaminación en la ciudad y en el mundo. Foto: EFE - Luis Eduardo Noriega A.

El anuncio del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, de prohibir la venta de vehículos a gasolina a partir del 2035 ha generado toda una serie de críticas y cuestionamientos, que incluyen una variación en el discurso del mandatario, quien en sus más recientes declaraciones ha cambiado los términos y ahora se refiere a una “limitación” en la circulación para los vehículos de diesel.

“Lo que va a pasar es que a partir de 2035 todo carro nuevo, que no sea eléctrico, va a tener una restricción permanente de circulación”, afirmó el alcalde, quien agregó que no importa si fue o no comprado en la ciudad, ya que la medida aplicará dentro de la ciudad con el fin de proteger la salud de los habitantes de Medellín.

De acuerdo con Quintero, dentro de los factores que se tuvieron en cuenta es la cantidad de material particulado que generan los vehículos a gasolina o diesel, así como los índices de salud pública que evidencian cómo el 9% de las muertes en el Área Metropolitana están ligadas a esta contaminación del aire.

Del mismo modo, Quintero explica que con esta medida se espera un efecto regadera entre los demás líderes del país y del mundo, con el objetivo de construir un esfuerzo conjunto para combatir la crisis ambiental que está encaminándose.

“Los alcaldes tenemos la potestad de restringir la circulación de vehículos en nuestro territorio, hoy ya lo hacemos de forma particular, los carros eléctricos no tienen pico y placa, mientras que los carros a gasolina hoy precisamente tienen restricciones de movilidad. Lo que va a pasar es que a partir de 2035 todo carro nuevo, que no sea eléctrica, va a tener una restricción permanente de circulación”, dijo Quintero.

Sumado a esto, el mandatario aclaró que “con Empresas Públicas de Medellín vamos a hacer ya un análisis de cuántas electrolineras, por ejemplo, vamos a tener que tener en la ciudad, cuántos sistemas de carga, cómo masificamos los sistemas de carga en los hogares, que la gente cuando vaya y parquee su carro en su casa, tenga electrolinera de una vez disponible. En la vía pública que haya lugares y estacionamientos con electrolineras”.

Entre quienes no apoyan la propuesta del alcalde está la Federación Nacional de Comerciantes, que ha mostrado reservas con respecto a la propuesta, especialmente por las afectaciones que podría sufrir la industria y sus empleados.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, afirmó que la propuesta de Quintero debería ser implementada a nivel nacional para tener un impacto lo suficientemente significativo en el país. Esto debido a que los carros podrían comprarse en otros sectores y circular por Medellín.