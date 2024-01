Los cuestionamientos al concejal de Neiva que aparece en video con fajos de dinero

El concejal de Neiva Abel Mendoza había denunciado recientemente al alcalde saliente por un presunto caso de corrupción. Foto: Archivo particular

Una polémica se desató en Neiva tras la aparición de un video en el que se ve claramente a un concejal de la ciudad mostrar fajos de dinero dentro de un carro, en el que hay un arma, mientras de fondo se escucha una canción que le hace apología a la criminalidad.

Los cuestionamientos se centran en la cantidad de fajos que muestra el político Abel Mendoza a quien lo graba, así como el arma y la actitud que muestra hacia la cámara, lo que ha hecho que desde diferentes sectores se hayan pronunciado, incluyendo el partido Alianza Social Independiente (ASI), que le dio el aval, y que indicó que investigarán los hechos para aclarar lo que sucedió.

#EsNoticia || El recién elegido concejal de la ciudad de Neiva, Abel Mendoza, se encuentra en medio de la polémica después de la difusión de un video en el que ostenta armas de fuego y una cuantiosa suma de dinero mientras conduce su vehículo. pic.twitter.com/8tXfQO2K3r — Opanoticias (@opanoticias) January 16, 2024

En respuesta, el cabildante dio una rueda de prensa en la mañana de este martes 16 de enero, en el que asegura que el video fue grabado aproximadamente hace 8 años. “Eso fue cuando me dedicaba al tema empresarial y en mis viajes transportaba dinero en físico y no tenía nada de irregular”.

Sumado a esto, aseguró que no eran más de $30 millones, como lo permite la ley, y que eran producto de un préstamo para transportar mercancía que traían de china. “Yo siempre he sido empresario, he generado empleo, he viajado a China y he vivido en China”. Mientras que con respecto al arma, recordó que había sido militar y luego trastabilló sobre que ya no consideraba necesario tener una, aunque dijo que la inseguridad ahora es alta.

Aseguró que tenía una empresa que importaba tecnología de dicho país, pero que quebró en pandemia, por lo que después decidió dedicarse a la política. Sobre cómo se filtró el video, indicó que pudieron haberlo sacado de un celular que se le perdió, así como detrás de su publicación estarían las personas a las que ha denunciado recientemente.

“Quiero dejar en claro que cualquier persona es sujeto a una denuncia y esta se da porque he destapado ollas podridas. Sale hasta ahora porque antes no era concejal, ni había tanta denuncia (...)”, dice Mendoza, quien se refiere a denuncias recientes que hizo contra el exalcade de Neiva Gorky Muñoz, a quien señala de haber entregado predios públicos a privados.

“Solicito a los entes de control a que suspendan las obras, porque Gorky entregó los predios en un solo día a terratenientes en Neiva. Esos actos administrativos son totalmente ilegales”, añadió el cabildante.

El rifirrafe no para allí, el exalcalde Muñoz ha denunciado a Mendoza por la invasión del terreno privado en el corregimiento de El Caguán en el sur de Neiva, así como aseveró que cuando Mendoza trabajaba en Espacio Público pedía dineros a los establecimientos y bares que abrían en las noches, lo que el concejal también ha negado.