Los temores que persisten tras las lluvias en Córdoba

Aunque se han reducido las lluvias en Córdoba y Antioquia, persisten las preocupaciones por nuevas descargas de la represa de Urrá y la llegada de la primera temporada de lluvias del año. Experta habla de importancia de prevención.

Mónica Rivera Rueda
10 de febrero de 2026 - 02:01 p. m.
Por la continuidad de las inundaciones, fue evacuada la comuna 1 de Montería.
Foto: EFE - Carlos Ortega

David Ayud tenía cultivos de guayaba y plátano y todo se perdió. Las aguas partieron los palos y, con el paso de los días, inundaron toda su propiedad. “Todos estos días han estado bajo el agua. Nos tocó salir. En verdad esperamos que no se vaya a perder todo”. 

Su casa está en la vereda Bocas del Tiburón en Cereté, en la parte...

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com

