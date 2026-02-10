Los temores que persisten tras las lluvias en Córdoba

Por la continuidad de las inundaciones, fue evacuada la comuna 1 de Montería. Foto: EFE - Carlos Ortega

David Ayud tenía cultivos de guayaba y plátano y todo se perdió. Las aguas partieron los palos y, con el paso de los días, inundaron toda su propiedad. “Todos estos días han estado bajo el agua. Nos tocó salir. En verdad esperamos que no se vaya a perder todo”.

Su casa está en la vereda Bocas del Tiburón en Cereté, en la parte...