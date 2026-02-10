Lo que se sabe del asesinato de concejal de Calamar en Soledad, Atlántico

Óscar Antonio Montilla era concejal de Calamar y tenía una distribuidora de quesos en Soledad. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

En el barrio Las Gaviotas del municipio de Soledad, en Atlántico, fue asesinado Óscar Montilla Iriarte, concejal del Partido Liberal en el municipio de Calamar, Bolívar, en la mañana del pasado lunes 10 de febrero. Sujetos armados ingresaron a su local comercial y le dispararon.

Lea: Accidente vía La Línea: tractocamión arrolló varios vehículos; hay un muerto

De acuerdo con las autoridades, Montilla Iriarte, que era un reconocido comerciante, se encontraba fuera de su local comercial, una comercializadora de quesos al por mayor llamada La Lira, cuando delincuentes que se movilizaban en un taxi le dispararon en reiteradas ocasiones, ocasionándole la muerte en el lugar.

Aunque los sujetos intentaron escapar en el mismo vehículo en el que llegaron, la Policía Metropolitana de Barranquilla los capturó calles más adelante de donde se cometió el crimen, en una estación de gasolina.

Entre los capturados se encuentran Diego Armando Olivares Amaya, Ronaldo Enrique González Cabello y Óscar Andrés Movilla Zanabria, a quienes les incautaron una pistola 9 milímetros, un proveedor, cuatro cartuchos percutidos y cuatro más sin percutir.

Le puede interesar: Cali, la ciudad de las aves, regresa la BirdFair 2026 a Colombia

Sobre los capturados, se conoció que dos de ellos tenían casa por cárcel, mientras que entre todos suman cinco anotaciones judiciales.

Primeras hipótesis del caso indican que el ataque sicarial estaría relacionado con el no pago de una extorsión, ya que en los últimos días se han presentado ataques similares en el municipio.

Tras lo ocurrido, la alcaldía de Calamar extendió “las más sinceras condolencias y mensajes de solidaridad a los familiares, amigos y compañeros de trabajo del concejal Óscar Antonio Montilla Iriarte, concejal del municipio de Calamar, periodo 2023-2027”.

Óscar Montilla Iriarte, de 56 años, era un reconocido líder social y político, concejal por el Partido Liberal. Sobre su labor en el cabildo de Calamar, su compañero Manuel Berdugo indicó a Blu Radio que era emprendedor y comprometido con su labor en el municipio.

“Lo que hemos escuchado es que el caso pudo ser una extorsión, pero él en los 2 años que llevaba militando con nosotros nunca nos habló de ese tema, por el contrario, él decía: soy un hombre bendecido, a mí, gracias a Dios, ese tipo de personas no se me han acercado y no han llegado al negocio”, añadió Berdugo.